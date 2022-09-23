面对逃离俄罗斯“抓壮丁”的年轻人涌关 欧盟再陷分歧

欧盟/俄罗斯/乌克兰战争

自从俄罗斯总统普京宣布战争局部征兵动员以来，处于战斗年龄的俄罗斯男子正大批地离开俄罗斯。许多人寻求飞离俄罗斯，例如飞往塞尔维亚、亚美尼亚或格鲁吉亚，但还是有许多人正在赶往欧盟的边界，尽管欧盟已经下令严格限制发放俄罗斯人签证。而面对要逃离的俄罗斯年轻人，欧盟也还没有共同的立场。逃离俄罗斯的人是否谴责俄罗斯侵略乌克兰也将被检视。

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据本台报道，欧盟国家因来自俄罗斯的逃兵涌入而乱作一团。欧盟国家看上去可能有不同的政策来应对俄罗斯逃兵的涌入。在普京宣布部分动员的第二天，从莫斯科起飞飞往俄罗斯以外的地方航班，挤满了乘客。他们寻求离开俄罗斯，飞到任何可以躲避的地方。

本台在布鲁塞尔的记者皮埃尔-贝纳泽的报道称，据欧盟委员会称，欧盟 "原则上 "声援那些有勇气表明反对普京政权的俄罗斯人。但欧盟委员会主张所有欧盟国家对涌入边境的俄罗斯人采取共同立场，并强调如果有人要求庇护，国际法有义务审查他们的请求。但这一共同立场必须 "考虑到安全问题"，例如意味着对入境者进行检查。接受俄罗斯人的安全考量并不是无足轻重的。但与俄罗斯接壤的边境国家不情愿。

欧洲人将很难被动员起来，因为与俄罗斯接壤的国家不愿意张开双臂欢迎潜在俄罗斯逃兵的涌入。拉脱维亚外交部长提到了相当大的安全风险，并拒绝将以逃避“抓壮丁”视为依良心而拒服兵役者，因为他们中许多人并没有抗议俄罗斯侵略乌克兰杀害乌克兰人。拉脱维亚外长的结论是，他们可以直接去一个非欧洲国家。

由于欧盟在8月底暂停了与俄罗斯的 "短期停留 "签证便利化协议，27个成员国中的每一个国家都根据自己的情况管理签证的发放。

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