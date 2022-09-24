世界名人发起馈赠 援助乌克兰医疗卫生

乌克兰/世卫组织

从英国流行歌星艾德-希兰到篮球传奇人物沙奎尔-奥尼尔，名人都同意在网上捐赠他们的一些个人物品，为乌克兰的医疗卫生筹集资金。该活动由旨在努力解决世界上最紧迫的健康问题的组织，联合国属下的世界卫生组织基金会于今天启动。据法新社今天报道称，自俄罗斯总统普京于2月24日出兵侵略乌克兰以来，世卫组织已经核实了550次对卫生系统的攻击。

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在俄罗斯发动入侵乌克兰战争七个月后，世卫组织基金会于今天周六推出了 "Human Kind "网上商店，粉丝可以尝试赢得世界名人的个人物品，该组织将义卖款项专门用来援助世卫组织对乌克兰医疗卫生的投入。

据该基金会在一份声明中说，所筹集的资金将支持世卫组织在乌克兰及邻国的工作，它希望能筹集5370万美元（5530万欧元）。

除了埃德-希兰和沙奎尔-奥尼尔，其他艺术家和运动员也支持这一行动，包括英国歌手埃莉-古尔丁、流行巨星哈里-斯泰尔斯、艺术家谢泼德-费雷和拳击冠军弗拉基米尔-克里琴科，他的哥哥维塔利是基辅市市长。英国著名歌手安妮-伦诺克斯(Annie Lennox)捐赠了一副她标志性的太阳镜，她鼓励 "每个人都要尽其所能支持乌克兰人民"。

据安妮-伦诺克斯感慨说，“从乌克兰传出的图像，包括妇女在地下室分娩的图像，都令人深感震惊。” 她在声明中说：“医疗保健是一项人权，所有人都应该获得。

有意者请于9月24日至10月24日在humankind.who.foundation进行网上捐款，10月31日将会抽出获奖者。

世卫组织基金会总干事阿尼尔-索尼在声明中说：”这场悲惨的战争已经持续了七个月，乌克兰全国各地越来越多的人需要紧急医疗服务。我们需要解决受影响者的近期和长期健康需求。“

自俄罗斯总统普京于2月24日出兵侵略乌克兰以来，世卫组织已经核实了550次对卫生系统的攻击。

据该组织称，超过1200万难民逃往欧洲国家，超过三分之一的乌克兰人口（1770万人）需要人道主义援助。迄今为止，世卫组织已向乌克兰提供了1300吨医疗用品。

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