乌克兰伊久姆：挖掘出447具尸体其中30具尸体显酷刑痕迹

乌克兰/俄罗斯

乌克兰当局报告称，他们在伊久姆松林中乱埋坑中已经挖掘出447具尸体，其中30人有遭受酷刑的痕迹，有些死者甚至被阉割。

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乌克兰伊久姆的乱葬坟墓，乌克兰当局称挖掘出447具尸体。据该地区检察官办公室在Facebook上说，他们是425名平民，包括5名儿童，和22名乌克兰军人。其中30具尸体显示有受酷刑的痕迹。

据该地方官员说，在伊久姆，群葬地所有尸体的挖掘工作已经完成。

哈尔科夫州州长奥列格-西内古博夫在电报群Telegram上说，"大多数死者有暴力致死的迹象，30人有受酷刑的迹象"。据他报告，"有的尸体脖子上挂着绳子，双手被绑，四肢骨折或有枪伤。有几个人的生殖器被割断了。"西内古博夫指这些民众尸体显示死前遭受可怕酷刑的证据。

法新社说，9月中旬，在伊久姆镇附近发现了数百个十字顶的坟墓和一个万人坑，该镇在被乌克兰军队夺回之前曾被俄罗斯军队占领数月。

乌克兰警方还声称在该地区发现了 "酷刑室"，包括在伊久姆。

俄罗斯军队被指控在俄军控制的乌克兰领土上有多种虐待行为，包括在基辅郊区的布查Butcha，3月底俄军从该地区撤出后，被发现遭冷酷杀害的平民的尸体。

联合国调查委员会周五得出结论，俄罗斯军队犯下了 "相当数量 "的战争罪行。

莫斯科否认犯下这些罪行，并称在伊久姆发现的乱葬坟墓是 "谎言"。

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