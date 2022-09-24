意大利明天投票 经济与极右牵绊竞选争议

意大利/选举

意大利人将于周日前往投票站，参加夏季中期马里奥-德拉吉的联合政府倒台后举行的大选。最新民调显示，由意大利兄弟会、联盟和保守的意大利力量党组成的极右翼联盟获胜。这次选举是在经济阴霾的背景下进行。激进右翼卷土重来也不无影响。

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意大利在经济恶化背景下的立法选举。由意大利兄弟会、联盟和保守的意大利力量党组成的极右翼主导的联盟可能赢得周日的议会选举。据本台的报道称，阴云已经开始聚集在意大利经济上了。诚然，在第二季度，意大利的GDP增长加速记录1%以上业绩，远远超过了德国。这一增长得到了国内需求的支持。但对于明年，预测预计经济将停滞不前。

在选举选择的时候，通货膨胀继续挤压着意大利人的钱包，根据经合组织的数据，他们是欧洲唯一在1990年至2020年间工资下降的国民。

8月份，意大利价格上涨了8.4%。在这个天然气密集的国家，却是自1985年以来最大的上升。而且，如果没有国家援助，这种冲击会更加痛苦。但这个欧元区第二大工业国的回旋余地并不是无限的。意大利已经在超过27000亿欧元的债务下沉沦，债务是意大利国内生产总值的1.5倍。

在就业方面，7月份的失业率略微下降至7.9%，但仍然远远高于欧元区的平均水平。女性的就业参与率仍然远远低于欧元区的水平。

专家警告必须高度关注财政政策方面的情况。由乔治亚-梅洛尼的党领导的右翼联盟的胜利几乎是肯定的。但在竞选期间，该联盟提出了非常扩张的财政政策。据分析，如果这些政策按照承诺实施，将对公共财政造成严重问题。

意大利大选最后一次竞选集会是在星期五晚上举行的。中左派在罗马人民广场聚集。民主党领导人恩里科-莱塔以民主党的竞选形象和他自己的形象发表了演讲，没有民粹主义，但也没有花哨的东西，真诚而严肃，强调了与最低工资提案有关的工作，以及气候问题，最后还向欧洲致敬。在详细介绍竞选纲领时，继续呼吁对极右派进行封锁。他说，“我是在法西斯主义下出生的，我可不想在极右下死去。”

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