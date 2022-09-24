普京下令加刑：尤其针对乌战逃兵与拒绝征兵者

俄罗斯/普京/征兵

俄罗斯总统普京周六签署了俄罗斯刑法修正案，规定在大征兵期间投降或拒绝入伍作战的人可被判处最高10年的监禁。

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乌克兰战争继续中，俄罗斯加大了对投降或拒战的惩罚力度。据法新社今天报道称，俄罗斯议会本星期通过的《刑法》修正案已在政府的法律门户网站上公布，因此可以说已经生效。

这些措施包括对士兵开小差、未经允许就向敌人投降、拒绝作战或在征兵期间不服从命令的者处以最高10年的监禁。

抢劫行为也可被判处最高15年的监禁。

立法改革是在俄罗斯本周下令部分动员预备役军人在乌克兰作战的情况下同步进行的。俄罗斯军队在最近几周遭受乌克兰战争战场挫折。

俄罗斯当局称这一征兵动员令涉及到30万人，引起许多俄罗斯人的担忧，一些人选择离开俄罗斯。

在莫斯科试图招募更多兵员前往乌克兰前线的时候，普京还在周六签署了一项法律，使外国人如果参军更容易获得俄罗斯公民身份。根据这项同样在政府法律门户网站上公布的法律，加入军队至少一年的外国人将能够申请公民身份，而正常申请入籍通常需要在俄罗斯境内居住五年的时间。

法新社说，这项措施似乎主要针对来自中亚前苏联共和国的移民，他们在莫斯科等大城市从事最困难的工作。莫斯科市长谢尔盖-索比亚宁周二宣布，很快将在庞大的萨哈罗沃行政中心开设一个招聘办公室，接待新移民。

俄罗斯周边国家对俄罗斯吸引民众前往俄罗斯入籍抱持谨慎。法新社说，甚至在普京签署法律之前，吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦本周已经呼吁他们的公民不要参与任何战争冲突。

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