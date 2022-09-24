普京大征兵时撤换俄军后勤高官

俄罗斯/乌克兰

普京与他的国防部长 资料照片

俄罗斯周六在一场重大征兵活动演进时宣布撤换侵乌战争后勤主管。据俄罗斯国防部在一份声明中说："陆军上将德米特里-布尔加科夫因调任另一职位而被解除了俄罗斯联邦国防部副部长的职务。"普京正在征兵数十万俄罗斯人以加强他在乌克兰的攻势。这种征兵是一个重大的组织挑战，需要从广袤领土的各个角落召集预备役人员，提供装备，运送到训练中心，然后到前线，军队后勤组织凸显重要。

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据法新社今天报道称，普京在征兵之初更换了其负责后勤的将军。而此时俄罗斯军队在乌克兰的攻势显示出组织遭遇困难。

俄罗斯国防部没有透露更换主管军队后勤将军的细节。据消息人士称，布尔加科夫已被米哈伊尔-米津采夫上校取代，后者曾任国防控制中心主任，现在将担任国防部副部长，"负责武装部队的物资和技术供应"。

今年60岁的米哈伊尔-米津采夫在其漫长的军事生涯中曾在总参谋部担任过许多高级职位。他因在围攻乌克兰东南部港口城市马里乌波尔（Mariupol）的过程中扮演的角色而成为西方制裁的目标，俄罗斯军队于5月以大面积破坏为代价拿下了该城市。

俄罗斯军队对乌克兰的军事进攻凸显了重大的后勤困难，据分析家们指出，这些缺陷是俄罗斯军队从进攻开始就遇到困难的原因之一。

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