普京威胁投爆核武器是疯人疯语？世界仍小心应对核情况

俄罗斯/核武器/乌克兰/美国

俄罗斯总统普京侵略乌克兰却威胁要使用一切手段包括核武器来保卫俄罗斯领土，这是1945年以来的第一次，俄罗斯军队在乌克兰遭受挫折。尽管美国总统拜登警告俄罗斯，"不可能赢得一场核战争"，但拜登还是下令成立了一个由文职和军事专家组成的小组来评估核战风险和美国可能的反应。

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然而，在普京的核威胁之后，究竟会有哪些可能的情况？法新社咨询的几位专家和官员解释了可能出现的情况。

普京可以发动什么样的攻击？

在奥斯陆研究核项目的詹姆斯-卡梅伦看来，"普京极不可能使用俄罗斯的战略核武器库，尽管能够打击美国，并却冒着爆发世界末日核战争的风险。

然而，根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Sipri）的估计，俄罗斯是世界上主要的核大国，拥有近4500枚核弹头的库存，它拥有所谓的 "战术 "核武器，其威力不及广岛原子弹。

根据俄罗斯 "升级-降级 "的核理论，这意味着在与西方发生常规冲突时，首先使用低当量的核武器来重新占据上风，俄罗斯总统可以决定在乌克兰领空或黑海引爆一个这样的 "小型 "核武器。

据华盛顿邮报引述的专家解释说，普京也可以把目标放在乌克兰人口稀少的地区或乌克兰的军事设施，希望恐吓民众，迫使乌克兰投降，甚至迫使西方说服乌克兰投降。

什么情况能促使普京使用核武器？

克里姆林宫的主人已经表示，如果俄罗斯的领土完整受到威胁，他可以使用核武器。他没有具体说明这是否包括俄罗斯在2014年吞并的克里米亚，或自俄罗斯军队入侵以来部分被其控制的四块乌克兰领土，这些地方正在匆忙举行公投，以成为俄罗斯的一部分。

在前美国海军核战略家马克-坎西恩看来，这种模糊性意味着它不包括顿巴斯和克里米亚。他认为，"如果人们不确定你是否真的在威胁俄罗斯，那么发出如此模糊的威胁是没有意义的。" 坎西恩现在是战略与国际研究中心（CSIS）的专家。

美国官方谨慎地报告，”到目前为止，美国政府还没有看到表明正在计划进行这种打击的核武器的动向。“ 五角大楼发言人帕特-赖德将军星期四说：”我们没有看到任何会改变我们的立场的因素。“

西方国家能做出什么反应？

自乌克兰战争冲突开始以来，美国政府一直试图避免任何升级：北约部队没有在乌克兰作战，基辅的盟友向乌克兰部队提供的武器经过校准，以防止西方炸弹击中俄罗斯领土上的目标。

据《华盛顿邮报》报道，本着同样的精神，美国政府在最近几个月向俄罗斯领导人发出了若干私人信息，劝阻他们不要使用核武器。

但是，即使莫斯科选择在不是北约成员国的乌克兰进行有限的打击，华盛顿也必须坚持强硬的回应立场。

据斯考克罗夫特战略与安全中心的马修-克罗尼格（Matthew Kroenig）说，如果反应不够坚决，可能会造成盟友阵营分裂，但更重要的是，可能会导致其他国家，如中国，"认为核武器可以帮助他们实现自己的目标而不产生严重后果"。

任职于几届政府的前五角大楼和中央情报局战略顾问克罗尼格先生建议，美国应该对威胁要发动核打击的俄罗斯军队的核战略军事基地进行常规打击，并加强对乌克兰的军事援助，例如向乌克兰提供华盛顿迄今未向基辅提供的远程火炮系统。

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