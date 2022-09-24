联合国调查确认：乌战中有战争罪

俄罗斯/乌克兰

联合国迄今一直在谈论乌克兰的战争犯罪只是嫌疑，但该组织的调查人员得出结论，自俄罗斯2月入侵乌克兰以来，乌战中发生战争罪暴行。

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联合国调查员23日承认说，乌克兰战争里发生了”战争罪行“。

据法新社报道称，联合国乌克兰问题调查委员会由人权理事会（HRC）于3月启动，以调查俄罗斯军队的侵犯人权行为。安理会随后在5月批准了一项新的决议，要求该委员会具体调查俄罗斯军队在基辅、切尔尼戈夫、哈尔科夫和苏梅地区犯下的严重侵犯人权行为。

在这四个地区的调查过程中，委员会访问了27个城市和城镇，采访了150多名受害者和证人，委员会主席埃里克-莫斯在提交给安理会的第一份口头报告中解释说。"根据委员会收集的证据，委员会得出结论，在乌克兰犯有战争罪"，报告列出了俄罗斯对平民区的轰炸、大量处决、酷刑和虐待以及性暴力。

联合国乌克兰问题调查委员会说，”我们对我们所访问的地区的大量处决感到震惊。委员会目前正在对16个城市和地区的这些死亡事件进行调查。“ 该委员会主席莫斯说：”我们收到了关于其他许多处决案件的可靠指控，我们正在记录这些案件。“

莫斯指在乌克兰所发现的尸体的共同特征包括明显的处决痕迹，如双手被绑在背后，头部有枪伤或喉咙被割开。

莫斯还谴责了俄罗斯对平民区的轰炸。

此外，莫斯报告说，证人提供了关于虐待和酷刑的一致描述，这些都是在他们被非法拘留期间实施的。一些受害者报告说，攻占乌克兰的俄罗斯军队最初将他们拘留后，他们被转移到俄罗斯，在监狱中被关押了数周。

莫斯说："对话者描述了在这些拘留场所的殴打、电击和强迫裸体，以及其他类型的侵权行为。"他还指出，在被转移到俄罗斯拘留所后，据信一些受害者失踪了。

联合国调查员也收到了有关性暴力案件的报告。在某些情况下，受害者的亲属们被迫目睹了这些罪行。而在委员会调查的案件中，性暴力和基于性别的暴力受害者的年龄从4岁到82岁不等。

联合国该委员会还记录了儿童被强奸、遭受酷刑和被非法关押的案件。"莫斯说：乌克兰儿童也在不分青红皂白的爆炸袭击中丧生和受伤。

法新社说，莫斯也简要地提到，该委员会已经处理了两起乌克兰军队虐待俄罗斯士兵的案件。据他说：“虽然数量不多，但这些案件仍然是我们关注的对象。”

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