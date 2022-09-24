费德勒挂拍告别赛 幸福泪水满脸流

瑞士/网球/费德勒

世界网球巨星罗杰·费德勒满载奖杯的职业生涯在周五以失败告终，但这一次，结果并不重要，因为这位瑞士大师眼里含着泪水，耳边响起欢呼声，费德勒就此退休了。

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路透社的报道强调费德勒辉煌的职业生涯落下帷幕时曾泪流满面。

昨天晚上，英国伦敦 O2 体育馆的 17,500 名观众让入场券售罄，因为费德勒这位 20 次大满贯冠军在离开一年多后又重返赛场，他与西班牙人拉法·纳达尔并肩作战，这一次费德勒明确告知是挂拍告别赛。

午夜过后，费德勒本可以在拉沃尔杯双打比赛中锁定胜利，在紧张的决胜局中，这并不是美国人杰克索克和弗朗西斯蒂亚福撕毁希望的剧本的结果。Sock 击败了一个正手制胜球，为 Team World 赢得了 4-6 7-6 11-9 的胜利。在拥挤的赛场周围短暂的沉默后，人群起立向 41 岁的费德勒致敬，在 24 年的职业生涯中，他的优雅、魅力和体育精神为网球增色不少，并超越了体育运动。

费德勒在一场激烈的对决中展现了他标志性的魔法时刻，并控制住了自己的情绪。但当艾莉·古尔丁 (Ellie Goulding) 演唱时，当费德勒的壮举蒙太奇投影在黑色球场上时，他的眼泪流了下来。

当他被妻子 Mirka、孩子 Leo、Lenny、Myla 和 Charlene 以及他的父母 Lynette 和 Robert 拥抱时，球场里几乎没有人的眼睛是干涩的。

费德勒说，“我们会以某种方式度过挂拍难关。这是美好的一天。我告诉球员们我很高兴，而不是悲伤。”费德勒上周宣布这将是他在努力克服膝伤后的最后一场比赛。费德勒说，“我喜欢再系一次鞋带，现在却是最后一次。”最终，费德勒在感谢妻子时泪汪汪崩溃了。费德勒说，“她本可以在很久很久以前阻止我，但她没有。她让我继续前进并允许我开心玩球，所以这太棒了。谢谢妳！”

据费德勒当天早些时候在推特上写道，“我已经这样做了数千次，但这次感觉不同。感谢今晚来的每一个人！”

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