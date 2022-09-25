乌克兰南部今遭炮火猛轰 乌克兰指控俄军使用伊朗无人机轰炸敖德萨

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军事当局周日表示，乌克兰南部港口城市敖德萨再次遭到俄罗斯军队使用的伊朗制造的无人机的袭击，但没有报告有伤亡。路透社说，乌克兰和俄罗斯周日相互指责袭击了乌克兰南部的平民。与此同时俄罗斯试图为其长达七个月的战争辩解。评论担心乌克兰战争将随俄罗斯军队征兵增援和预计吞并其军队占领的地区而升级。

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法新社今天报道称，据乌克兰称，这是在两天内俄罗斯利用伊朗无人机对这个黑海上的战略城市进行的第二次袭击，此前，周五的袭击造成两名平民死亡，并引起基辅和德黑兰之间的紧张关系。乌克兰军队南部作战指挥部周日表示，"敖德萨再次遭到敌方自杀式无人机的袭击"，这些无人机三次击中市中心的一座行政大楼。

据乌克兰军方指挥部称，有一架无人机被击落。据乌克兰当局称，周五，一架伊朗Shahed-136无人机在海上被击落，乌克兰军队还声称在另一个地区击落了另一架伊朗制造的无人机Mohajer-6。袭击事件的最初死亡人数为1人，后来增加到2人。

乌克兰在同一天宣布，乌克兰将大幅减少伊朗在乌克兰的外交存在，以报复德黑兰向莫斯科运送无人机。乌克兰称取消对伊朗大使的认证。

伊朗曾表示，伊朗对乌克兰"根据外国媒体针对伊朗的宣传所转述的毫无根据的信息 "做出的决定感到遗憾。

路透社今天也报道，乌克兰南部星期天遭到大规模炮击。

据乌克兰军方周日早些时候报告，俄罗斯军队在过去 24 小时内对乌克兰军事和民用目标发动了数十次导弹袭击和空袭，其中包括 35 个“定居点”。乌克兰军方表示，俄罗斯还使用无人机袭击了南部城市敖德萨的中心。没有人员伤亡报告。

俄罗斯否认针对乌克兰南部以及平民发动了袭击。俄国家通讯社报道说，乌克兰军队轰炸了赫尔松市的一家酒店，造成两人死亡。自入侵初期以来，俄罗斯军队就占领了这个南部城市。

路透社说无法核实任何一方的说法。

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