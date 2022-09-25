俄官方承认征兵有点乱哄哄

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯当局承诺纠正正在紧锣密鼓进行的征兵过程中出现的 "错误"，此前人们对征召本应豁免的人感到愤怒。俄罗斯总统普京日前下令全国征兵，网罗30万人入伍，扩充在乌克兰打侵略战争的俄罗斯军队。

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俄罗斯承认征兵期间的出现"错误"。在周三宣布 "部分 "动员预备役人员前往乌克兰参战时，普京强调，只征召具有军事经验或 "相关 "技能的人进入军队去打仗。

但几起超过战斗年龄、生病或因其他原因被豁免的人接到征兵通知书案例在社交网络上引起了愤慨的反应，令当局感到尴尬和担忧。

据当局称，在伏尔加格勒州（西南部），一名患有严重糖尿病和脑部问题的63岁退役军人被征召进新兵训练中心。在同一地区，58岁的农村小学校长亚历山大-法尔廷收到了入伍动员令，尽管他没有在军队服役。在他女儿发布视频到社交网络上并被广泛分享后，他才得以回家。

俄罗斯议会上院议长瓦伦蒂娜-马特维延科（Valentina Matvienko）以不寻常的方式承认了不当行为，对监督征兵工作的地区当局进行了严厉的谴责。她在电报群Telegram上发布的一份声明中感叹道：不恰当的征兵动员案例（......）在社会上和社交网络上引起了激烈的讨论。

周六，克里姆林宫人权理事会主席瓦列里-法捷耶夫敦促国防部长谢尔盖-绍伊古 "紧急解决 "动征兵员开始以来出现的问题，以避免 "破坏民众的信心"。他举例说，在俄罗斯东西伯利亚的布里亚特共和国，有70名大家庭的父亲被征召入伍，在斯维尔德洛夫斯克地区（乌拉尔），没有军事经验的护士和助产士被征兵，如果他们拒绝，"就会受到法律的威胁"。

法捷耶夫还批评了那些 "在凌晨两点发放征兵令的人。

消息称，一些学生也声称被征兵了，尽管当局承诺他们将被豁免。周六晚上，普京签署了一项法令，为在国立大学或职业学校学习的人提供豁免。

据法新社说，另一个有争议的情况涉及反对在乌克兰发动进攻的示威者，他们在被警察拘留期间也被征兵。对此，克里姆林宫说它没有看到任何 "不合法"。

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