俄罗斯说会全面保护俄罗斯吞并的所有地区 包括使用核武器？

乌克兰/俄罗斯

乌克兰东部四个地区的公投今天进入第三天，该公投旨在吞并俄罗斯自 2 月入侵乌克兰以来以武力占领的领土，俄罗斯议会可能会在几天内正式确定吞并。俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，如果上述领土被吞并，将受到俄罗斯的全面保护。目前乌克兰军队在东部继续反攻，而且乌克兰总统泽连斯基周日表示，乌克兰将收复俄罗斯占领的所有领土。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，莫斯科承诺将“全面保护”俄罗斯吞并的任何地区。通过将乌克兰卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热这四个地区并入俄罗斯，莫斯科可以将对该领土袭击描绘成对俄罗斯本身的攻击。

俄罗斯的吞并增加了俄罗斯与北约军事联盟之间发生直接军事对抗的风险，因为乌克兰军队正在使用西方武器。乌克兰及其盟国认为俄罗斯组织的公投是一场骗局，目的是为战争升级和莫斯科在最近战场失利后的动员行动辩护。

俄罗斯外长拉夫罗夫周六在纽约向联合国大会和世界媒体发表讲话时，试图为俄罗斯入侵其邻国的行为辩护，并重复莫斯科的虚假说法，即基辅民选政府是西方非法安插的，并且充满了新纳粹分子。拉夫罗夫在讲话后的新闻发布会上说，如果正在进行投票的地区被俄罗斯吞并，它们将受到莫斯科的“全面保护”。

当被问及俄罗斯是否有理由使用核武器保卫被吞并地区时，拉夫罗夫表示，俄罗斯领土，包括未来进一步并入俄罗斯宪法的领土，受到国家的充分保护。

俄罗斯国营的塔斯社周六援引一位未具名消息人士的话称，俄罗斯议会下院杜马可能会在周四辩论将俄罗斯占领的乌克兰部分地区纳入俄罗斯的法案。国际文传电讯社援引消息人士的话称，俄罗斯上议院可能会在同一天考虑讨论该法案，而俄新社也援引一位未具名消息人士的话称，普京可能准备在周五举行的两院特别联席会议上发表正式讲话。

这四个地区由俄罗斯军队或俄罗斯支持的亲俄部队控制的领土约占乌克兰领土的15%。加上俄罗斯在 2014 年吞并的克里米亚，俄罗斯将获得与美国宾夕法尼亚州相当的面积。

然而，俄罗斯并没有完全控制这四个地区中的任何一个，只有约 60% 的顿涅茨克地区由俄罗斯或俄罗斯支持的部队控制。

乌克兰总统泽连斯基周日表示，乌克兰将收复俄罗斯占领的所有领土。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅