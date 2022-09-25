乌克兰/俄罗斯/普京/纳粹

俄罗斯总统普京以去纳粹化为理由对乌克兰发动了侵略战争。如今这场战争仍然在持续。现已83岁的纳粹集中营幸存者Roman Gherstein完全可以以他的亲身经历，挑战俄罗斯为入侵乌克兰所提出的理由乌克兰人Roman Gherstein逃过了二战中的纳粹大屠杀，纳粹大屠杀曾在乌克兰造成150万人死亡。他对普京说，"这里没有纳粹"。纳粹集中营幸存者一致否认普京所说，但却指控普京其实是："纳粹"、"强盗"、"比希特勒还坏"。

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据法新社今天报道说，大屠杀幸存者告诉普京，乌克兰不是纳粹国家。

在普京的逻辑中，被指控在乌克兰东部策划所谓对讲俄语的人进行 "种族灭绝 "的乌克兰政府，就像希特勒一样卑鄙和凶残。虽然乌克兰存在自称是极右翼的军事单位和团体，但这种现象并不普遍。然而，克里姆林宫认为，整个乌克兰国家必须遭到+ "去纳粹化"。

罗曼盖斯坦因Roman Gherstein身体仍然虚弱，他说，“我是少数两次从切尔诺贝利疏散的人之一。”第一次，当纳粹占领了他所居住在乌克兰北部的城镇时。第二次是45年后，是在同名的核电站发生历史上最严重的核灾难时。

盖斯坦因出生于1939年，当他的父亲把他和其他三个孩子送上一艘船以逃避德国国防军进攻时，他只有两岁。从普里皮亚特河，他们到达第聂伯河，然后是基辅，然后是塔吉克斯坦。他们在那里呆了三年。当他们再回到切尔诺贝利时，犹太社区已不复存在。盖斯坦因说，“那些决定留下来的人永远在地下休息。七百人：妇女、儿童、老人。”

柳博夫-佩图霍娃(Lyubov Petoukhova)今年还有两个月就99岁，当时她的家人匆匆离开文尼察地区（中部），逃往乌兹别克斯坦时，她还没有成年。她所居住的Botvino村（该村已不复存在），"所有 "留下来的犹太人都被 "折磨杀死"。

84岁的费利克斯-马莫特回忆起他在浩劫前的大家庭。他的曾祖母有16个孩子，还有许多孙子，甚至曾孙子。其中72人当年被埋葬在巴比亚尔，这是基辅旁的一个峡谷，7万至10万乌克兰人，主要是犹太人，都在那里被纳粹处决。

据法新社说，1941年至1944年间，约有150万犹太人在乌克兰被屠杀，通常是被行刑枪杀。根据耶路撒冷希伯来大学的一项研究，在2019年，乌克兰只有4.8万至14万犹太人。其中，犹太人，也是乌克兰的总统，三军总司令泽连斯基是二战期间红军老兵的孙子。

乌克兰国家记忆研究所所长安东-德罗波维奇说，同时期，乌克兰参加苏联红军作战的200-300万士兵死于希特勒的军队击杀，300-500万乌克兰平民死于纳粹屠杀与战争。他说，俄罗斯今天这样称乌克兰是纳粹国家 "毫无意义"，是 "改写历史"，完全是为入侵乌克兰 "瞎编指控"。德罗波维奇说，这种侮辱让乌克兰人更加痛苦，因为1945年后，犹太人面对的是 "苏联的官方反犹太主义政策"。

乌克兰人费利克斯-马莫特（Felix Mamot）回忆说，他的父亲最初 "被斯大林亲自接见"，在莫斯科享有良好的处境，但受到针对他所在社区的清洗的威胁，迫使他逃离莫斯科前往乌克兰。

罗曼-盖斯坦因回忆起他的一个兄弟和他的妹妹如何 "因为他们的名字 "而被拒绝接受高等教育。他说，但自乌克兰独立以来，情况有了很大改善。"在苏联时代，有很多歧视，当然现在已经不存在了。你只要看看我们的总统是谁就会明白。"

柳博夫-佩图霍娃(Lyubov Petoukhova)说："乌克兰没有纳粹。"

两位老人一致否认普京所说，但指控普京其实是："纳粹"、"强盗"、"比希特勒还坏"。

费利克斯-马莫特是唯一一个认为2014年约40名亲俄示威者在敖德萨的冲突中死亡给了普京一个做今天的事情的理由的人："我们在2014年给了普京一个做今天的侵略事情的理由。

克里维伊里格的拉比Liron Ederi指出，事实是，在乌克兰的布查、伊尔平或伊久姆发现的万人坑和行刑处决不是乌克兰的军队所为，而是俄罗斯纳粹军队所为。他指出，只是，被杀害的不再只是犹太人，而是所有乌克兰人。

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