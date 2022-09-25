抨击西方军事援助乌克兰 著名摇滚大师沃特斯遭波兰一市表决为不受欢迎 演出被取消

乌克兰/罗杰-沃特斯

摇滚乐队平克-弗洛伊德的联合创始人罗杰-沃特斯周日表示，他在波兰克拉科夫的两场原定音乐会被取消，原因是他就乌克兰战争发表的声明被认为是亲热俄罗斯。

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波兰克拉科夫市决定取消摇滚乐队平克-弗洛伊德的联合创始人罗杰-沃特斯的两场音乐会，该市议会也将在对是否宣布罗杰-沃特斯为 "不受欢迎的人 "的动议进行投票。该市一位议员Lukasz Wantuch甚至呼吁该城市的居民抵制罗杰-沃特斯的音乐会。

在9月初的一封公开信中，这位英国音乐家罗杰-沃特斯写道，西方应该停止向乌克兰提供武器。罗杰-沃特斯并指责乌克兰总统泽连斯基容忍 "极端民族主义"，然后敦促泽连斯基结束 "这场谋杀性的战争"。

罗杰-沃特斯的音乐会组织者Live Nation Polska24日周六在推特上说，原定于2023年4月在该市大型体育馆举行的音乐会已被取消，但没有透露细节。

目前正在美国巡演的罗杰-沃特斯在Facebook上否认了波兰媒体关于他的乐队已经放弃举办音乐会的说法，罗杰-沃特斯并抨击了市议员万图奇，罗杰-沃特斯指责该议员 "大幅度审查 "他的作品。

平克-弗洛伊德歌组创作歌手罗杰-沃特斯说：“卢卡斯-万图奇似乎对我的历史一无所知，我一生都在为人权呐喊奋斗，并付出个人牺牲。”

沃特斯引用了平克-弗洛伊德的成名作《墙上的另一块砖》的歌词，并讽刺他说：“嘿，卢卡斯-万图奇，别管孩子了。”罗杰-沃特斯说，他当时只想呼吁乌战有关国家 "努力通过谈判实现和平，而不是将局势升级到更糟糕的结果"。

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