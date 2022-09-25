普京大征兵 全俄抱怨四起

俄罗斯/乌克兰/征兵

俄罗斯宣布自第二次世界大战以来首次公开征兵动员，以支持在乌克兰战争，引发了俄罗斯民众逃往边境热潮，1000多名抗议者被捕，当地消息报告民众广泛不安。俄罗斯国营的 RT 新闻频道虽然非常亲克里姆林宫，因为对征兵动员令动用国有媒体登发文件广告，以及征兵传票乱派不满，电视台编辑众人周六表达愤怒。

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据路透社报道称，对俄罗斯混乱征兵动员的抱怨越来越多。普京当局征兵令还引起了克里姆林宫官方支持者的批评，这在俄罗斯入侵乌克兰以来几乎闻所未闻。

据RT 主编 Margarita Simonyan 在她的 Telegram 频道上抱怨，“明明已经宣布，只招募 35 岁以下的士兵。征兵令传票却发给 40 多岁的人。”RT 主编 Margarita Simonyan 说，“他们在激怒人们，好像是故意的，好像是出于恶意。好像他们是乌克兰基辅派来破坏的。”

另一个罕见的混乱迹象是，国防部表示，负责后勤事务的副部长德米特里·布尔加科夫将军已被长期担任陆军官员的米哈伊尔·米津采夫上校“调换职务”。在英国、欧盟和澳大利亚的制裁下，米津采夫被欧盟称为“马里乌波尔屠夫”，因为他在战争初期策划了围攻乌克兰港口，造成数千名平民死亡。

据俄罗斯主要通讯社报道，俄罗斯似乎准备在下周正式宣布吞并乌克兰的大片领土。乌克兰四个被占领地区于周五开始举行所谓的全民公投。

对于征兵动员，官员们表示需要 300,000 名士兵，优先考虑具有近期军事经验和重要军事技能的人。

克里姆林宫否认两家外国俄罗斯新闻媒体关于真正目标超过 100 万的报道。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）一再敦促俄罗斯人不要参加战争，他说莫斯科的当局知道他们正在送人去死。

在俄罗斯莫斯科，反对派活动人士24日呼吁就普京下令动员预备役人员进行街头抗议。据独立监测组织 OVD-Info 称，周三有 1,300 多名抗议者在 38 个城镇被捕，周六晚上，从圣彼得堡到西伯利亚的 30 多个城镇有 740 多人被拘留。

早些时候，克里姆林宫人权委员会主席瓦列里·法杰耶夫宣布，他已致函国防部长谢尔盖·绍伊古，要求“紧急解决”一些问题。他的电报群 Telegram 帖子批评了豁免申请的方式，并列出了不适当入伍的案例，包括没有军事经验的护士和助产士。他说，“一些征兵人员要求在凌晨 2 点交出身份文件。”

周五，俄罗斯国防部说一些雇主可以提名员工征兵豁免。

征兵在西伯利亚偏远贫困地区的少数民族中引起了特别强烈的抗议，俄罗斯的专业武装部队长期以来一直不成比例地在少数民族地区征兵。

自周三以来，俄罗斯人为了逃避征兵而去蒙古、哈萨克斯坦、芬兰或格鲁吉亚，他们在边境已经排了几个小时的队，并担心俄罗斯可能会关闭边界。克里姆林宫表示有关外逃的报道被夸大了。

周六在联合国被记者问及为什么这么多俄罗斯人离开时，俄罗斯外交部长谢尔盖拉夫罗夫指出了行动自由的权利。

布里亚特地区与蒙古毗邻，是蒙古少数民族的家园，该地区的州长承认有些人错误地收到了文件，并表示那些没有军事经验或有医疗豁免的人将获得豁免。

周六，蒙古国总统至、现任世界蒙古人联合会主席 Tsakhia Elbegdorj 向那些逃离征兵的俄罗斯人，表示热烈欢迎。三个俄罗斯蒙古人团体直截了当呼吁普京结束战争。

“布里亚特蒙古人、图瓦蒙古人和卡尔梅克蒙古人……只不过是被用作炮灰，”他在一段视频中说，戴着一条乌克兰黄蓝相间的丝带。他们的一段视频鼓励说，“今天你正在逃离残暴、残忍和可能的死亡。明天你将可以开始让你的国家摆脱独裁统治。”

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