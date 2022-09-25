泽连斯基称对以色列不向乌克兰提供武器感到震惊

乌克兰/俄罗斯/以色列/叙利亚

根据周六公开的一次采访，乌克兰总统泽连斯基表示，他对以色列未能提供基辅反导弹系统来帮助应对俄罗斯的袭击感到“震惊”。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，乌克兰自二月遭俄罗斯侵略爆发战争后不久，乌克兰总统泽连斯基就一直在索要武器援助。泽连斯基提到了以色列的铁穹系统，该系统经常用于拦截巴勒斯坦武装分子在加沙发射的火箭弹。

泽连斯基抱怨说，“我不知道以色列发生了什么。老实说，我很震惊，因为我不明白以色列为什么不能给我们提供防空系统。”

泽连斯基是在周三在接受法国记者采访时发表了上述言论。泽连斯基的总统办公室在周六发布了采访录音。

泽连斯基的新发言论比他在 3 月份发表的言论更强烈，当时他指责以色列不愿援助发送武器。当时，以色列不置可否，但表示将尽其所能帮助乌克兰。

以色列谴责俄罗斯入侵乌克兰，但对与俄罗斯的关系是否会变得紧张持谨慎态度。以色列的邻国叙利亚与俄罗斯关系紧密，而以色列军队经常袭击叙利亚亲伊朗的民兵武装。

乌克兰总统泽连斯基说，“我理解，就叙利亚和俄罗斯的局势而言，以色列的处境很艰难。”泽连斯基说他并没有指责以色列。但他说，“我是在陈述事实。我与以色列领导人的谈话对帮助乌克兰没有任何帮助。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅