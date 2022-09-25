美国海军陆战队的“莫扎特”能怼普京雇佣军“瓦格纳”？

乌克兰/俄罗斯

前美国海军陆战队员希望通过成立一个名为“莫扎特”的组织在乌克兰开展人道主义救援和军事训练以拯救生命，并与俄罗斯总统普京的俄罗斯准军事组织瓦格纳斗争。

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莫扎特是古典音乐的大作曲家。瓦格纳也是一名著名音乐家的名字，瓦格纳支持纳粹，也曾是希特勒喜爱的音乐家。一位前美国海军陆战队员希望通过组织名为“莫扎特”的组织，对抗俄罗斯准军事组织“瓦格纳”。

“莫扎特”组织其中23人是美国前海军陆战队员，他们已经身处乌克兰，开展人道救援行动，包括向乌克兰民众分发由非政府组织世界中央厨房提供的食品袋。他们出现在乌克兰控制的顿涅茨克地区靠近前线的一个村庄前，他们有一辆面包车和另一辆装满行李食物的汽车。

法新社说，当天，“莫扎特”小组总共来送出260个人道援助包裹，这些包裹分发给当地市民。据不愿透露自己姓氏的史蒂夫说，到目前为止，他们已经运送了大约12吨的食物。他说："这听起来数量不多，但我们只是一个小组织。由于其团队规模适中，“莫扎特”能够比大机构走得更远。

乌克兰人收到援助称，"人道主义对我们有很大的帮助。因为靠我的养老金收入不多，在这种战争条件下很难活下去。"他是一个60多岁的人，手里拿着面包。

为了避免空车返回，这个人数在10至25人之间的“莫扎特”小团体也会疏散平民。"我们疏散平民，包括成人、儿童和宠物。"据史蒂夫解释说，他与队友一起前往靠近前线、遭受轰炸的地区。他说，他们把他们带到乌克兰政府管理的庇护所。

“莫扎特”也为乌克兰军队组织培训，但 "我们绝不像瓦格纳雇佣军集团那样进行军事行动"，史蒂夫说，他们都没有武装。

俄罗斯被指控在乌克兰与俄罗斯军队一起雇佣臭名昭著的瓦格纳准军事组织的人员参加战争杀戮。

据法新社说，理查德-瓦格纳的音乐因其反犹太主义而闻名，受到希特勒的推崇，在以色列仍然受到抵制。

在顿涅茨克地区的某个地方，一组约20名乌克兰士兵与来自“莫扎特”小组的外国教官一起训练。“莫扎特”小组成员训练时会叫喊，纠正乌克兰士兵说，"看着敌人，看在上帝的份上，瞄准他，"其中一名训练员用英语喊道。通过翻译，他告诉一名士兵："像这样握住你的步枪，这是一把步枪，不是一把吉他！"

在不透露姓名的情况下，一位教官说：他们比两天前好多了。

这些士兵中有许多人是新手。据“莫扎特”成员说，许多人以前从未碰过枪。而枪支在不知道如何使用的人手中是非常危险的。

据这位前美国海军陆战队军官说，“莫扎特”的训练围绕 "战场上的生存 "展开，教授基本技能，如如何正确穿戴防弹衣，如何通过挖掘掩体保护自己免受敌人的炮击，以及如何提供战地急救医疗护理。

“莫扎特”小组成员说："我们对战争冲突的进程也许没有什么战略影响，我们知道这一点，但对我们来说，这一切都是为了拯救生命，通过人道主义援助和军事训练来拯救生命。

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