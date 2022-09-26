俄罗斯校园枪击案增至15死 凶嫌是校友

校园枪击案

俄罗斯当局表示，俄国中部城市伊热夫斯克（Izhevsk）88号学校（school No88）26日发生的大规模枪击案，死亡增至15人，包括11名儿童；凶嫌是一名校友。普京表示：（Vladimir Putin）这是一起“没有人性的恐怖攻击“。

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法新社报导，俄罗斯近年发生连串校园枪击事件，震惊全国，如今再爆发一起。同一时间，俄国正在扩大徵兵数十万人投入乌克兰战场。

根据调查人员说法，行凶男子犯案后“自杀”，遗体被发现时“身穿有纳粹符号的黑色上衣，头戴巴拉克拉瓦头套（balaclava）”。

凶嫌身分其后确认是一名1988年生于当地的男子，从88号学校毕业。调查人员表示，他们正搜查嫌犯住家，调查他对“新纳粹主义观点及纳粹意识形态的信奉”。

克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）谴责这起“没有人性的恐怖攻击”，还说凶嫌“显然属于一个新法西斯主义团体”。

调查人员指出，遇难者包括2名警卫和2名教师。当局先前宣布，死者包括7名儿童和6名成人，但并未说明是否包含凶嫌。

伊热夫斯克（Izhevsk）是俄罗斯内乌德摩特共和国（Udmurt Republic）首府，位于俄国首都莫斯科东方约1000公里处，人口约63万。

根据录影片段，乌德摩特共和国首长布雷查洛夫（Alexander Brechalov）在88号学校外发表声明时证实“有儿童死伤”，背后可见救难和医疗人员进出，有些人提著担架跑进校园。他并宣布共和国进入哀悼期至29日为止。

这起校园枪击案爆发数小时前，俄罗斯西伯利亚地区（Siberia）一所徵兵中心才发生一名男子朝一名招兵官员开枪、造成对方重伤的事件。

俄罗斯上一起重大校园枪击案发生在今年4月，位于中部乌里扬诺夫斯克州（Ulyanovsk）的一所幼儿园遭一名男子闯入开枪，造成一名教师和2名学童死亡。当局称凶嫌有“精神障碍”，他其后被发现身亡，官员指他开枪自杀。

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