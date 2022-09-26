俄罗斯校园突发枪击案 至少13人死 官方定性纳粹分子与恐怖分子犯案

俄罗斯/枪击案

俄罗斯中部伊热夫斯克的一所学校今天发生枪击事件，至少有13人死亡，包括7名儿童，据俄罗斯总统普京谴责称，这是一起 "不人道的恐怖袭击"。俄罗斯官方消息报告枪手是该校前毕业生，标榜纳粹，是纳粹分子。

广告 继续浏览后续

法新社引据克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，总统普京对这所发生恐怖袭击的学校里的人和孩子的死亡深感遗憾，并希望伤者早日康复。

俄罗斯调查委员会早些时候说："根据初步消息，已经有13人成犯罪的受害者，包括6名成年人和7名未成年人，另外有14名儿童和7名成年人受伤。"

官方消息说，袭击者当场自杀。

据调查人员说，嫌疑人穿着一件带有纳粹标志的黑色毛衣，戴着蒙面帽。

官方在另一份声明中说，枪手是该校的一名前学生，名叫Artiom Kazantsev，生于1988年。官方说，我们正在检查他是否是新法西斯主义立场和纳粹思想的追随者。

俄罗斯调查委员会早些时候的一份报告称，有9人被杀，包括5名儿童。

调查人员还发布了一段视频，显示一名男子的尸体躺在地上，头部周围有血迹，身穿黑色毛衣，上面有一个红色的纳粹标志。

此前，俄罗斯内政部曾提到有6名死者和20名受伤者。并报告警方已经找到了开火的男子的尸体。并称“根据我们的信息，他是自杀的。”

枪击事件发生在这个位于乌拉尔山脉以西的城市的第88号学校，该山脉将欧洲和亚洲的俄罗斯分开，事件发生在今天上午。这座城市因有工厂制造卡拉什尼科夫突击步枪而知名。

据该地区的州长亚历山大-布拉切洛夫（Alexander Bretchalov）说，枪手在学校内开火前杀死了校门口警卫。该学校的网站显示，学校有近1000名学生和80名教师。

州长在学校外拍摄的一段视频中发言时显得激动难过。在他身后，可以看到医务人员冲进大楼，一些人抬着担架。他在视频中说，"疏散工作已经完成"，"整个周边地区都被封锁了"，他并说俄罗斯国民警卫队、俄罗斯安全部门（FSB）和 "负责调查的当局都已经在犯案现场。

据俄罗斯卫生部称，14支救护队也到现场，一组医生将很快前往伊热夫斯克帮助受害者。

官方称，对该起谋杀和非法携带武器的指控调查迅速展开，并移交给俄罗斯主要调查机构--俄罗斯调查委员会。

法新社说，周一的枪击事件发生在俄罗斯许多地方都有的紧张气氛中，因为数十万名预备役军人被征兵动员前往乌克兰参加俄罗斯在那里的侵略进攻。

同样在周一，一名男子向西伯利亚的一个俄罗斯军队征兵中心开火，重伤了一名正在那里工作的军队军人。

近年来，致命的枪击事件，尤其是在学校，在俄罗斯变得越来越普遍，以至于普京都感到震惊，但他指控这是一种从美国传入的现象，是全球化的反面效应，这促使俄罗斯收紧关于携带武器的立法。

据法新社说，今年4月，在同样位于俄罗斯中部的乌里扬诺夫斯克地区，一名男子在一所幼儿园开火，杀死两名儿童和一名教师，然后自杀。

而最致命的枪击事件发生在2018年10月，当时一名高中生在被吞并的克里米亚半岛的刻赤市的一所高中杀死了19人，然后自杀身亡。

今天发生枪击案的伊热夫斯克是一个拥有近65万人口的城市，是俄罗斯中部乌德穆尔特共和国的首都。正是在这个在共产主义时代长期不对外国人开放的工业城市，工程师米哈伊尔-卡拉什尼科夫于1947年研发了他的第一支 "AK-47"自动步枪，此后成为世界闻名的武器。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅