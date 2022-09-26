俄罗斯：一征兵中心传枪战

俄罗斯/乌克兰/征兵

俄罗斯周一一名男子向西伯利亚的一个俄罗斯军队征兵中心开火，消息报告在那里工作的一名军人受重伤。俄罗斯征兵动员正如火如荼进行。俄罗斯征兵旨在向侵乌战争中在乌克兰作战的军队增兵。

广告 继续浏览后续

据法新社今天引述俄罗斯当地消息称，一名俄罗斯军人在军队征兵中心遭枪击受伤。消息称，"军方政治委员亚历山大-叶利塞耶夫受伤，他正在接受重症监护，情况非常严重（......）枪手立即被逮捕。伊尔库茨克州州长伊戈尔-科布泽夫在电报群上说："他将受到强制性处罚。

据州长说，枪击事件发生在乌斯季-伊利姆斯克的征兵中心，这是西伯利亚中部的一个工业城市，位于伊尔库茨克以北600公里处。

俄罗斯调查委员会在一份声明中说，该枪击嫌疑人是一名25岁的城市居民。

据州长称：“使我对此感到羞耻的是，在一个困难时期，我们应该团结起来，不是互斗，而是应该对抗真正的威胁。”

这一事件发生在俄罗斯多地抗议普京于9月21日下令进行部分征兵动员的时候。

法新社引述非政府组织OVD-Info称，自征兵令宣布以来，已有超过2300人在反对征兵军事动员的示威行动中被逮捕。也有报道称，俄罗斯人正在大规模地逃向边境以期逃离俄罗斯。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅