克里米亚鞑靼人忧俄罗斯征兵

欧洲社会 / 乌克兰危机

自俄罗斯发起针对乌克兰的军事行动后，土耳其接纳了许多从乌克兰入境的鞑靼人。然而，在莫斯科于2022年09月21日星期三宣布已签署了征兵动员令后，原先生活在克里米亚岛（Crimée）的居民现在也试图进入土耳其寻求躲避。

广告 继续浏览后续

据本台法广RFI法文网报导，俄罗斯与乌克兰开战以来，土耳其已经接纳了近4000名来自乌克兰的鞑靼人。但自从莫斯科颁布征兵动员令后，那些生活在克里米亚的居民也尝试入境寻求躲避。

乌克兰境内的鞑靼人站在基辅一边与俄罗斯交战 -

本台法广RFI通讯员Anne Andlauer2022年09月25日周日发自伊斯坦布尔（Istanbul）的消息说，过去几个月以来，土耳其接纳的鞑靼人难民几乎全部都是妇女和儿童，他们的父亲则是留在乌克兰作战。其中，大部分难民在战前是在基辅居住。他们于2014年克里米亚在公投后遭俄罗斯吞并时逃离其祖先们曾经生活过的故土。基辅和西方则认定，当年的那场公投只是一个幌子。

克里米亚的鞑靼人一直与土耳其保持着密切联系 -

自俄罗斯颁布征兵动员令以来，情况发生了变化。一名女受访者Anife表示，她帮助其同胞在土耳其安家。如今接到的求助电话，不仅只是来自基辅，还有来自克里米亚。那里生活着大量的穆斯林和土耳其裔的少数民族。这个社区自奥斯曼帝国时代起一直与土耳其保持着密切联系。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: les Tatars de Crimée tentent de fuir la mobilisation. Ici, une manifestation dénonçant l'invasion de l'Ukraine par la Russie rassemblant des Turcs, des Ukrainiens et des Tatars de Crimée à Istanbul le 21 mai 2022. (illustration) AP - Burhan Ozbilici / RFI Image Archive

克里米亚鞑靼男孩们拒绝为俄罗斯作战寻求逃亡 -

如今Anife的电话铃声日夜响个不停。给她打电话的人是一些母亲，有年龄在18岁至20岁之间的大男孩拒绝为俄罗斯战斗。他们想要出逃，但不知应该如何是好。

安卡拉当局从来没有承认俄罗斯已兼并克里米亚 -

土耳其至今不承认俄罗斯对克里米亚的吞并，而且还认为俄罗斯近日在乌克兰四个占领地区内组织的公投是非法的。

RFI Image Archive / La Russie a annexé la Crimée le 18 mars 2014. (illustration) © Google Maps / RFI Image Archive

（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）

.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅