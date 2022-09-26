意大利大选推极右女总理上台 欧洲反应来了

意大利/选举

意大利兄弟党领袖乔治亚·梅洛尼所领导的保守派联盟在周日的立法选举中获胜后，将成为意大利自二战以来担任最右翼政府首脑的首位女总理。欧洲联盟各国对此反应冷静。欧洲国家的极右翼政党显示受到鼓舞。

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路透社引述法国总理伊丽莎白·博尔内 (Elisabeth Borne) 对 RMC 电台说：“我不想评论意大利人民的民主选择，现在应当由意大利总统任命总理。”但法国总理说，“在欧洲，我们有一定的价值观，显然，我们会保持警惕。”博尔内发表看法时特别提到人权和堕胎议题。

法国极右翼国家联盟党领袖玛丽莲勒庞在推特上写道：“意大利人民决定通过选举一个爱国和捍卫主权的政府来掌握自己的命运。” 玛丽莲勒庞还祝贺乔治·梅洛尼（Giorgia Meloni）和（联盟领导人）马泰奥·萨尔维尼（Matteo Salvini）赢得了这场伟大的胜利，称“抵抗了反民主和傲慢的欧盟的威胁。”

匈牙利总理维克托·欧尔班 (Viktor Orban) 的政治顾问巴拉兹·欧尔班 (Balazs Orban) 在 Twitter 上说：“祝贺梅洛尼 Giorgia Meloni、Matteo Salvini 和（Forza Italia 领导人）贝卢斯科尼Silvio Berlusconi 今天的选举！在这些困难时期，我们比以往任何时候都更需要拥有共同愿景和应对欧洲挑战的朋友。”

西班牙Vox党的负责人 Santiago Abascal 在 Twitter 上表示：“乔治亚·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 为欧洲由一个自豪并捍卫主权国家组成政府展示了道路，让他们能够为所有人的安全和繁荣开展合作。”

波兰总理马特乌什·莫拉维茨基在 Facebook 上：“伟大的胜利！恭喜！”

意大利国内反应多有警告。中间派 Azione 党领袖 Carlo Calenda 在 Facebook 上说：“意大利选民选择让捍卫主权势力获得明显的多数席位。我们认为这是一个危险且不确定的前景。我们将看看梅洛尼是否有能力执政；我们将成为一个强硬但建设性的反对派。”

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