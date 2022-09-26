意大利议会选举中右翼联盟取得大胜，有望迎来首位女总理

意大利/政治/欧洲

意大利议会选举9月25日开始投票。根据意大利广播电视公司周日晚公布的出口民调，由意大利兄弟党、联盟党和意大利力量党组成的中右翼联盟获得了至多45%的支持率，领先其他党派。由民主党领导的中左翼联盟支持率至多29.5%，五星运动党支持率至多17.5%。如果最终结果在周一得到确认，意大利兄弟党、极右翼政治领袖乔治亚·梅洛尼 （Giorgia Meloni）有望成为该国历史上首位女总理，不过她仍然需要数周时间才可能组成一个稳定的执政联盟。

广告 继续浏览后续

梅洛尼领导的意大利兄弟党近年来的人气有了天文数字的上升，在2018年的上一次议会选举中，该党只赢得了4.5%的选票。这一极右翼政党的受欢迎程度凸显了意大利近些年来对主流政治的排斥，此前看到的是该国选民对民粹主义政党、五星运动党和萨尔维尼(Matteo Salvini）的极右翼联盟党等反建制政党的支持。

萨尔维尼周日晚间在推特上庆祝出口民调结果时说：“中右翼在众议院和参议院都有明显优势！这将是一个漫长的夜晚，但这是我的梦想。这将是一个漫长的夜晚，但现在我已经想说，谢谢你们。”

45岁的梅洛尼是一位来自罗马的母亲，她的竞选口号是“上帝、国家和家庭”，她领导的意大利兄弟党所提出的政治议程植根于欧洲怀疑论、反移民政策，而且还提议削减LGBTQ和堕胎权利。

究竟谁将成为意大利下一任总理的决定权在总统手中，这需要时间。尽管梅洛尼近来努力软化自己的形象，强调她对乌克兰的支持并淡化反欧盟的言论，但她领导的政党植根于战后从独裁者墨索里尼的法西斯分子中崛起的运动。

梅洛尼周一凌晨在推特上向支持她的选民们表示：“我们不会辜负你们的信任。我们已经准备好再次提升意大利的地位。谢谢你们!”

领导中左翼联盟的意大利民主党现已承认了败选，称这一结果是“国家的悲哀之夜”。该党副主席塞拉奇亚尼（Debora Serracchiani）告诉记者说：“毫无疑问，从目前看到的数据来看，我们不能不把胜利给予乔治亚·梅洛尼所拖曳的右翼联盟。这是国家的一个悲哀的夜晚。”

意大利周日的议会选举是由执政的多党派联合政府内讧引发的，总理马里奥·德拉吉在7月21日向总统塞尔焦·马塔雷拉递交辞呈。马塔雷拉接受辞呈，并要求德拉吉作为看守内阁总理继续处理政务。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅