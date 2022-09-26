“普京的大厨”承认由他出资组建臭名昭著的瓦格纳雇佣军

俄罗斯/瓦格纳

与克里姆林宫关系密切的俄罗斯商人叶夫根尼-普里戈津周一今天承认，是他于2014年成立了准军事组织瓦格纳，该雇佣军目前在乌克兰参战，普里戈津并承认，瓦格纳在非洲和拉丁美洲都推动行动。多年来，这个瓦格纳准军事组织一直被怀疑在世界各个热点区域执行克里姆林宫的肮脏工作，而莫斯科一直否认这样的指控与报道。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，叶夫根尼-普里戈津这个与克里姆林宫关系密切的商人承认创立了准军事组织瓦格纳。在他的康科德公司的社交媒体渠道上的一个帖子中，他说他在2014年成立了这个组织，瓦格纳已向乌克兰的顿巴斯派遣精练的战斗人员。据叶夫根尼-普里戈津报告说，"就在那时，2014年5月1日，一个爱国者集团诞生了，它取名为瓦格纳营战术小组。"

据叶夫根尼-普里戈津说，"而现在我承认，这些人，这些英雄，曾捍卫了叙利亚人民，其他阿拉伯国家的人民，捍卫非洲和拉丁美洲的被剥夺者，他们成为我们俄罗斯祖国的支柱。"

法新社说，多年来，这个瓦格纳准军事组织一直被怀疑在各个热点区域执行克里姆林宫的肮脏工作，而莫斯科一直否认这样的指控与报道。

叶夫根尼-普里戈津被许多西方大国和俄罗斯媒体指控是瓦格纳的资助者，他的手下在叙利亚、利比亚、乌克兰和中非共和国等地都有出现。

据法新社，普里戈津曾经是克里姆林宫厨房的供应商，因此他有 "普京的厨师 "的绰号。

但克里姆林宫一直否认与准军事组织瓦格纳有任何联系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅