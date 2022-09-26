穿着军装的乌克兰骇客在顿巴斯发动技术游击战

乌克兰战争

乌克兰战争中，基辅使用飞行的或地面的无人机，正在进行侦察或破坏活动：在乌克兰控制的顿巴斯克前线附近的一所房子的地下室里，少数由乌克兰骇客士兵正在进行 "新一代 "的游击战争。

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据法新社发回报道， 在一个几乎没有灯光的房间里，两张桌子上摊着电子元件、笔记本电脑和文件。这就是平均年龄不超过25岁的一群年轻乌克兰士兵工作的地方。

旁边的洗衣房里，正在修理无人机，零件是从其他与俄罗斯人 "战斗 "中损坏的飞机上取下的。

房子外面是来自附近前线的炮火声。

在花园后面的一个棚子里，19岁的瓦纳克正将榴弹炮炮弹改装为无人机投掷的炸弹。22岁的 "阿克托尔"（乌克兰语 "演员"）在2月24日俄军开始入侵乌克兰时，还是基辅 “伊戈尔·西科尔斯基科技大学” 的学生。今天，他穿着军装，从事 "机器人技术 "工作，来完善自杀式无人机的技术。

对他来说，这些技术可以在乌克兰战争中发挥作用，"因为目前的战争（......）是新一代的战争"。他说："发动战争的不再是拿着武器的人，而是具有非常高科技水平的机器人车辆。当有一个可以把一吨炸药带到弹药库的机器人时，为什么要一名士兵必须去射杀另一名士兵？

这群技术兵的领导人 代号是"Zmiy"（乌克兰语中的 "蛇"），是他发起组建了这个团体，他对法新社表示这个团体约有40名男性和女性。

“蛇”是2014年以来参加顿巴斯战争的老兵，他和他的兄弟连组成了这个团体的核心。据他介绍： "其他所有建造、发明设备的人，都是通过推特（Twitter）加入的，是志愿者。"

离乌克兰高科技兵种基地不远，在离俄罗斯防线不到两公里的地方，两名骇客士兵"米霍 "和"11 "正在准备用无人机向俄罗斯阵地投掷炸弹。

一人遥控无人机，一人在屏幕上观察俄罗斯的阵地。炸弹投放后，垂直下落，在一片烟雾中爆炸。随即，响起了俄罗斯士兵的枪声。俄国士兵试图用突击步枪摧毁在大约300米高空飞行的无人机。但无人机在没有任何损坏的情况下飞回了乌克兰。

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