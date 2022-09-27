丹麦首相：北溪管道泄露为蓄意破坏 CIA曾警告德国北溪管道或为攻击目标

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丹麦首相弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）9月27日晚间向媒体表示，根据丹麦政府评估，“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生的三起爆炸事件是蓄意行为。另据德国《明镜周刊》当天报导，美国中央情报局（CIA）几周前曾警告德国政府，波罗的海的天然气管道可能会受到攻击。

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负责建造与运营“北溪”天然气管道的北溪AG公司（Nord Stream AG）周二发表声明称，北溪天然气管道3条支线同时遭到破坏尚属首次，何时恢复供气无法预测。

据丹麦媒体报导，“北溪-1”天然气管道在两个地方发生泄漏。两处泄漏都发生在丹麦博恩霍尔姆岛东北部，一处在丹麦境内，另一处在瑞典境内。26日，“北溪-2”天然气管道也发生泄漏，该管道泄漏点也位于博恩霍尔姆岛附近 。

据丹麦广播公司报导，弗雷泽里克森周二晚并没有详细说明谁被认为是幕后黑手。她强调：“我们以最严肃的态度来看待这个问题。情况是如此的严重。但我不打算猜测谁是幕后黑手”。她补充说，管道泄露对丹麦博恩霍尔姆岛的居民没有任何安全影响，仍有很多信息没有被揭开。

弗雷泽里克森还澄清说，爆炸发生在国际水域，即使它们发生在丹麦和瑞典的专属经济区。她表示，爆炸发生在国际水域，这不是对丹麦的攻击。

丹麦国防部长博兹科夫（Morten Bødskov）补充说，国防部现在正在增加其在博恩霍尔姆岛周围水域的军力部署。一艘巡逻舰已被派往该地区，正如周二稍早被派往该水域的丹麦皇家海军“阿布萨隆”号支援舰（HMDS Absalon）一样。一艘环保船也在赶往事发地点的路上。

瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）周二表示，已经检测到两次与北溪管道泄漏有关的爆炸，有信息表明可能是破坏行为，但这并不代表针对瑞典的战争行为。安德松当天在新闻发布会上说，瑞典政府正与北约等合作伙伴以及丹麦和德国等邻国就事态发展进行密切接触。

安德松向媒体表示：“我们拥有瑞典的情报，但我们在与丹麦的接触中也收到了信息，并基于此得出结论：这可能是一个故意的行为。这可能是一个破坏行为。”

安德松补充说：“这不是一个攻击瑞典或丹麦领土的问题。但是，尽管如此，政府正在非常认真地对待所发生的事情，尤其是考虑到目前我们附近的安全局势”。

据德国《明镜周刊》援引不具名的消息来源报导，德国政府在今年夏天收到了来自美国中央情报局的情报，并补充说，柏林方面假定这一最新的事态发展是对“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道进行的有针对性攻击。

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