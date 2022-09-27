乌克兰当局强硬：警告支持公民吞并投票的乌克兰人面临叛国罪和监禁

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基的顾问表示，在乌克兰四个地区的吞并乌克兰领土的投票进入最后一天之际，帮助俄罗斯支持的公投吞并该国大片地区的乌克兰人将面临叛国罪和至少五年监禁。但被迫投票的乌克兰人不会被追究。

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据路透社今天报道称，乌克兰总统顾问表示，“我们有以某种方式参与的人员名单，”总统顾问米哈伊洛·波多利亚克在接受瑞士报纸 Blick 采访时说，“我们指的是数百名乌克兰人合作者。他们将以叛国罪被起诉。他们将面临至少五年的监禁。”

总统顾问波多利亚克说，但被迫投票的乌克兰人不会受到惩罚。乌克兰官员报告说，投票箱被挨家挨户带着走，居民被强迫在俄罗斯支持的安全人员面前投票。

莫斯科希望吞并东部和南部的赫尔松省、卢甘斯克省、顿涅茨克省和扎波罗热省，这些省约占乌克兰的 15%。但没有一个省份完全在莫斯科的控制之下，整个前线的战斗一直还在进行，乌克兰军队报告说，自本月早些时候他们在第五个省哈尔科夫击溃俄罗斯军队以来取得了更多进展。

俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)已间接地威胁要使用核武器来保护俄罗斯的领土，如果被吞并，这四个省将包括在内。

是否加入俄罗斯的投票于周五在该地区开始，将于周二结束，俄罗斯议会可能会在几天内批准吞并。

英国国防部周二表示，普京可能会在 9 月 30 日向议会发表讲话时宣布乌克兰被占领地区加入俄罗斯联邦。

路透社说，基辅和西方将公投视为一场骗局，并承诺不承认结果。

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