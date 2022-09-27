乌克兰被占区所谓“全民公投”落幕

所谓“公投”落幕

27日，被俄罗斯视为吞并乌克兰四个地区前奏的公投进入第五天，也是最后一天不被公认的“公投”。俄罗斯新闻社(RIA)当天报导，乌克兰4个由俄国军队占领地区进行公投的初步部分投票结果，显示有高达96%的民众支持并入俄国。亲莫斯科的赫尔松港口城市表示：87.05%选民赞同入俄公投。俄罗斯控制的扎波罗热（Zaporijjia）入俄公投更高，为93.11%。

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27日，法国称乌克兰的吞并公投是“伪公投”。联合国主管政治事务的副秘书长迪卡洛（Rosemary DiCarlo）在公投结果宣布后表示：我需要重申的是，联合国将继续完全致力于乌克兰在其国际公认边界内的主权、统一、独立和领土完整。”

俄罗斯2月24日发动侵略后，在部分掌控的乌克兰赫赫松（Kherson）、卢甘斯克（Luhansk）、顿涅茨克（Donetsk）、扎波罗热（Zaporizhzhia）4州针对是否脱离乌克兰、并加入俄罗斯举行为期5天公投，公投27日落幕。美国国务卿布林肯已经表示，西方决不会承认俄罗斯兼并乌克兰领土

俄罗斯安全委员会副主席，前总统梅德韦杰夫27日竟然威胁说：“俄罗斯有权在未经任何人许可的情况下使用核武器”。。普京及其同僚最近几周数次发出类似警告。

梅德韦杰夫新一轮警告与之前的警告不同。他首次预测，即使莫斯科用核武器打击乌克兰，北约军事联盟也不会冒着核战争风险，直接参与乌克兰战争。

“我相信，即使在这种情况下，北约也不会直接介入冲突。”梅德韦杰夫在Telegram上的一篇帖子中说。

北约和美国没有公开详细说明他们将如何应对俄罗斯对乌克兰实施核攻击，但白宫国家安全顾问杰克‧沙利文（Jake Sullivan）周日（9月25日）告诉哥伦比亚广播公司（CBS），华盛顿已经向莫斯科表明，如果俄罗斯这么做，将面临“灾难性后果”。

分析人士称，这些警告旨在威胁乌克兰和西方，暗示准备使用战术核武器来保卫新吞并的领土。俄军最近几周面临乌克兰强力反击。

乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）在接受瑞士报纸Blick采访时说，乌克兰正在为俄罗斯可能进行核打击做准备。但他表示，威慑俄罗斯的责任在于有核国家。

“……如果俄罗斯对乌克兰进行核打击，我们究竟应该把人疏散到哪里？”他问，“这就是为什么使用核武器是一个全球安全问题，这不再仅仅是乌克兰的问题。”

波多利亚克在同一次采访中说，帮助俄罗斯组织吞并公投的乌克兰人将面临叛国罪指控和至少五年监禁。

他说：“我们有以某种方式参与者的名单。”他补充说，被迫投票的乌克兰人不会受到惩罚。乌克兰官员报告说，投票箱被挨家挨户送到门上，居民被迫在俄军面前投票。

英国国防部周二表示，普京很可能在9月30日向议会发表讲话时宣布被占领地区加入俄罗斯联邦。

乌克兰没有一个省份完全在莫斯科控制之下，整个前线的战斗一直在进行。乌军本月早些时候在第五个省份哈尔科夫（Kharkiv）击溃俄军后，据报说取得更多进展。

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