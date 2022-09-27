俄输德北溪天然气管 波罗的海发生泄露事故

俄罗斯输往德国天然气管道--北溪 1 号( Nord Stream 1 )和 2 号天然气管道，今发现在波罗的海地段有多处天然气泄漏现象。

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丹麦海上交通管理局在发稿后的几个小时，北溪管线运营商在一份新闻稿中证实，在北溪 2 号管道上发现天然气泄漏后，泄漏影响了海底天然气管道，该管道主要由俄罗斯巨头俄罗斯天然气工业股份公司拥有。这是巴黎人报的最新消息。

这条管道与北溪1号天然气管道平行建造，旨在能将俄罗斯天然气进口到德国的能力增加一倍，但目前尚未投入运营。 该管线几乎完工，但在俄罗斯入侵乌克兰之前，德国政府在 2 月封印阻断其经营许可证。 北溪2号的发言人里瑟克(Ulrich Lissek)解释说，该管道仍然“在技术上做好了输送准备”并“灌满了天然气”。

傍晚时分，北溪集团(Nord Stream AG) 在其网站上表示： “造成泄露原因正在澄清中。”

德国经济部发言人也表示，“对天然气的供应安全没有影响。自 9 月初俄罗斯停止交付以来，天然气不再通过北溪 1 号送达。”

丹麦气候与健康部长证实指出：“当局现已获悉，北溪1号天然气输送管目前没有运行，但里面仍有天然气，本次它还发生过两次泄漏。”

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