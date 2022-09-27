普京再舞核威胁大棒 梅德韦杰夫首称欧美北约不会跳入核战争

俄罗斯/乌克兰/核战争

俄罗斯开始公布公投结果，并称这是俄罗斯吞并四个乌克兰地区的前奏。与此同时，俄罗斯总统普京的盟友周二向乌克兰和西方国家发出了新的核武器威胁警告。俄罗斯前总统梅德韦杰夫今天警告使用核武器，并说，即使莫斯科用核武器打击乌克兰，北约军事同盟也不会冒核战争的风险，直接进入乌克兰战争。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，俄罗斯今天批评欧洲国家急于调查波罗的海下两条俄罗斯天然气管道发生无法解释的重大泄漏。然而这种天然气泄漏构成了爆炸并威胁任何进入该地区的船只遭遇炸沉的风险。

克里姆林宫曾将俄罗斯早先削减对欧洲的天然气供应归咎于技术问题，但表示不能排除是蓄意破坏结果，但没有指控谁是罪魁祸首。

自 2 月 24 日入侵乌克兰以来，俄罗斯与西方的对抗推高了全球通胀，加剧了许多国家的能源和粮食危机，西方的严厉制裁和俄罗斯以报复措施应对加剧这一危机。

俄罗斯安全委员会副主席，俄罗斯前总统梅德韦杰夫周二发布的核警告是普京及其同伙最近几周发出的几个核武器警告之一。分析人士说，它们旨在通过暗示准备使用战术核武器来保卫新吞并的领土来威慑乌克兰和西方，俄罗斯军队最近几周在这些领土上面临着乌克兰的强大反攻。

但梅德韦杰夫的警告与此前的警告不同，他首次预测，即使莫斯科用核武器打击乌克兰，北约军事同盟也不会冒核战争的风险，直接进入乌克兰战争。

据梅德韦杰夫说，“我相信即使在这种情况下，北约也不会直接干预冲突，”梅德韦杰夫在 电报群Telegram 上的一篇帖子中说，“大洋彼岸和欧洲的煽动者不会甘愿死于核灾难。”

据俄罗斯国家通讯社RIA报道，乌克兰四个部分被俄罗斯及其代理人占领的地区的初步部分投票结果显示，绝大多数人赞成加入俄罗斯。

在为期五天的公投之后，基辅和西方谴责这是一场骗局，并表示他们不会承认。乌克兰敦促欧盟实施新的惩罚性制裁，以回应乌克兰所指控的在许多情况下是在枪口下进行的投票。

普京在国家电视台表示，投票旨在保护人们免受俄罗斯所指控的乌克兰对俄罗斯族人和讲俄语的人的迫害。

乌克兰对此予以否认。

普京说：“在举行公投的所有地区拯救人民是我们的首要任务，也是我们整个社会和国家关注的焦点。”

普京早些时候与官员讨论了动员农民在乌克兰作战的问题，这是他上周宣布的支持莫斯科在本月战场逆转后所谓的“特殊军事行动”的运动的最新举措。

这场征兵运动已经让成千上万的俄罗斯人吓跑冲过俄罗斯边境进入其他邻国。

俄罗斯政府官员一再警告说，如果控制莫斯科声称拥有的部分地区的基辅军队试图占领俄罗斯很快将视为主权领土的地方，他们可能会使用核武器。

华盛顿曾表示，它已私下向莫斯科说明了俄罗斯发动核武器会有的“灾难性后果”。

乌克兰总统顾问米哈伊洛·波多利亚克表示，乌克兰正在为俄罗斯可能发动核打击做准备，但阻止它的责任在于拥有核武器的国家。他指出，“......如果俄罗斯对乌克兰进行核打击，我们究竟应该在哪里疏散人员？”

据路透社说，在基辅市中心，音乐老师安德烈·柳博米尔说，他对核打击的可能性并不担心。“那又怎样？那又怎样？在 2 月 24 日之后我们还需要害怕什么？没有什么好害怕的了。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅