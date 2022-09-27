英国工党开年会 寻求崛起重返欧洲

英国/工党/欧盟

英国工党今天正在利物浦举行年度会议，会期直到星期三。英国第一反对党在民意调查中目前享有多年未见的有利地支持，甚至在舆论上超过了保守党。本届大会面临的挑战是将自己视作执政党，超越反对党情节，并选定主题：检视英国脱欧。

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据本台报道称，英国工党目前风生水起，正寻求与欧盟重修关系。本台在利物浦的特约记者埃米林-文报道称，英国工党多数支持者至今反对英国脱欧。支持者称，"我们需要加强与欧盟和单一市场的联系。我们需要进行这种讨论。但工党想避免争议，他们想先当选成为执政府。

然而，工党的态度很明确：在英国脱欧问题上不求翻盘，但要改善伦敦-布鲁塞尔的关系。工党年会喊出"现在是我们重新掌控我们与欧洲关系的时候了！"。据英国工党议员Stella Creasy说，在过去三年中，英国数千家公司停止了与欧洲的贸易，我们的出口下降了三分之一。如果你不支持欧洲，你就不能支持增长。

为了安抚，工党外交事务发言人大卫-拉米希望英国首相特拉斯抓住法国总统马克龙伸出的手，马克龙提出建立欧洲政治共同体的想法。发言人说，"法国是我们的盟友! 一个工党政府将使我们与我们最亲密的盟友和伙伴的关系正常化。现任政府的基调只是在加剧争端。这让我非常担心。"

工党现在希望表现出主动性，以恢复英国在世界舞台上的地位。

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