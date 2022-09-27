难道真的有谁炸开了北溪海底输油管？

俄罗斯/北溪海底天然气输油管/欧洲

据路透社今天报道说，俄罗斯今天批评欧洲国家急于调查波罗的海下两条俄罗斯天然气管道发生无法解释的重大泄漏。然而这种天然气泄漏构成了爆炸并威胁任何进入该地区的船只遭遇炸沉的风险。克里姆林宫曾将俄罗斯早先削减对欧洲的天然气供应归咎于技术问题，同时表示不能排除是蓄意破坏结果，但没有指控谁是罪魁祸首。据法国世界报今天报道称，瑞典和丹麦的地震台在发生北溪海地输油管天然气泄漏的地区记录了强烈的水下爆炸。

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据世界报今天报道称，北溪海上天然气泄漏前曾记录有两次水下爆炸。

瑞典广播公司SVT援引地震学家Björn Lund的话说，瑞典和丹麦的地震台在发生北溪天然气泄漏的地区在漏气前曾记录了强烈的水下爆炸。他解释说，发现爆炸的地区不是通常用于军事演习的地区。据这位科学家说，其中一次爆炸的震级为里氏2.3级，在瑞典南部的30个地震测量站都有记录。

第一次爆炸是在星期一晚上凌晨2点03分记录的，第二次是在星期一晚上7点04分。

该地区上一次记录类似的地震事件是在2016年。

管道运营商北溪集团表示，他们无法看到或评估北溪输油管损坏情况，但承认情况具有特殊性。军方官员经常警告说，重要的民用海底设施，如电信电缆、电力和石油连接，有可能遭到破坏。由于乌克兰战争的后果，由俄罗斯巨头俄罗斯天然气工业股份公司旗下的一个财团运营的两条管道在最近几个月停止运行，但这两条管道仍然充满了天然气。

据报道称，许多人的目光都投向了克里姆林宫，但俄罗斯说它也 "极为关切"，并说不排除任何可能，包括破坏。

丹麦首相梅特-弗雷德里克森说，"很难想象这是偶然的"。她在访问波兰的间隙说，不应排除破坏行为的可能。

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