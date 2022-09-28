土耳其忧心美国制裁决定停用俄罗斯Mir支付系统

土耳其/俄罗斯

担心受到美国对俄制裁的影响，土耳其三家公营银行可能将不再使用俄罗斯支付系统Mir。法新社28日引述一名不愿透露姓名的土耳其高层负责人披露了这则消息，但该负责人没有明确停止使用Mir支付系统的具体日期。

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Mir是俄罗斯自主开发的一种本土银行支付系统。该系统在2014年俄罗斯兼并克里米亚之后，逐步成型，意在应对由于美欧各国对俄罗斯兼并乌行动的金融制裁而造成的银行卡与国际支付系统脱节。

俄罗斯军队2月24日开始入侵乌克兰的军事行动后，美欧国家进一步推出一系列制裁措施，国际信用卡品牌Visa 和万事达信用卡宣布停止在俄罗斯业务。这使得俄罗斯银行发行的Visa 和万事达信用卡已经无法在境外使用。本土开发的Mir 支付系统因此成为某种替代支付手段。

严重依赖俄罗斯天然气和石油进口的土耳其一直试图在俄罗斯与西方之间采取骑墙政策，拒绝跟进美欧制裁。总统埃尔多安今年8月初与俄罗斯总统普京会晤之后，安卡拉当局一度扩大了Mir支付系统在土耳其境内的使用范围。土耳其当时还同意用卢布支付一部分俄罗斯进口天然气。

不过，美国方面一再提醒土耳其企业及银行小心与俄罗斯做生意触犯相关制裁措施，从而引火烧身。9月中，美国宣布制裁包括俄罗斯Mir 支付系统负责人在内的几名俄罗斯银行界领导人。欧洲联盟近日也表示，不排除对该支付系统采取制裁措施。

这些因素可能最终推动土耳其银行系统与俄罗斯拉开距离。在土耳其公营银行可能终止使用该系统的消息传出之前，土耳其两家最大的私营银行上周已经宣布暂停使用Mir 支付系统。

克里姆林宫发言人28日就此表示，土耳其做出这样的决定是因为受到美国“前所未有的压力”。他呼吁土耳其与俄罗斯一道，共同寻找顶住压力的办法，避免影响经贸合作。

在土耳其之前，曾是前苏联加盟共和国的乌兹别克斯坦推说有技术问题，也暂停使用Mir 支付系统。

至此，本已经不多的Mir支付系统使用国家减少为不到十个。与俄罗斯友谊无上限的中国选择了与俄罗斯发行Mir与中国银联的双标借记卡。这种双标借记卡既可以在Mir系统运作，也可以在银联卡网络运作。

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