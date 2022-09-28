法外长到访基辅 法国计划在波兰培训乌克兰士兵

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法国外交部长科隆纳（Catherine Colonna）9月27日到访乌克兰首都基辅，并与乌克兰总统泽连斯基及外交部长库列巴等乌方官员进行了会晤。科隆纳在基辅接受媒体采访时表示：“我来到基辅，再次带来友谊和支持的信息”。她通过推特表示：“在共和国总统（马克龙）来访的三个月后，我很高兴传达法国的友谊和支持的信息。只要有必要，我们将继续我们的承诺。”

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科隆纳说：“我向库列巴外长重申了法国对乌克兰的全面支持，经济、人道主义、军事和外交支持。法国将继续支持乌克兰的领土完整，绝不承认俄罗斯组织的虚假公投”。她当天在出席记者会时强调：“如果俄罗斯继续组织这些非法的公投，那么在法国的全力支持下，欧盟将对其进行制裁。”

库列巴通过推特表示：“我欢迎科隆纳外长来到基辅，向她感谢法国与乌克兰站在一起。我们都谴责俄罗斯名为‘公投’的宣传节目，并同意世界应作出坚决的回应，大幅增加对乌克兰的支持，并对俄罗斯实施新的严厉制裁。”

据乌克兰总统府介绍，泽连斯基向科隆纳感谢马克龙在上周的联合国大会的讲话中所表达的对乌克兰的支持，以及他个人在关于国际原子能机构代表团访问扎波罗热核电站的谈判中所作的努力。

泽连斯基强调，乌克兰期待国际伙伴对俄罗斯在被占领土上举行的虚假公投作出最严厉的反应。他指出：“我们既期待欧盟对俄罗斯的第八个制裁方案中的强有力的制裁，也期待单独的明确信号，即如果俄罗斯联邦承认这些人为的‘公投’会发生什么”。

泽连斯基指出，北约国家应该向全世界表明，他们保证欧洲大陆上任何国家的安全。他还重申了加强对乌克兰国防支持的重要性。

泽连斯基说：“这是我们当今的一个优先事项。没有现代武器，在恢复我们的领土完整方面取得进展是不可能的。因此，我想亲自感谢法国政府这些月来所提供的帮助”。

科隆纳向泽连斯基表示：“法国人民钦佩乌克兰人民的勇气。法国将一直站在乌克兰的一边”。

另据法国《世界报》援引消息来源报导，法国国防部已决定支持欧盟在今年夏天提出的乌克兰士兵训练任务，并决定了法方参与的主要原则。

依照相关计划，法军士兵将被派往波兰，他们将在专门的军营中向乌克兰人提供为期五周的训练。法军总参谋部已表示希望迅速行动，在2022年底前投入使用。在《世界报》的询问下，该部门表示：“磋商仍在进行中”。

8月底，欧盟国防部长非正式会议就欧盟向乌军提供培训一事进行讨论，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）表示，所有欧盟成员国都明确支持组建欧盟培训团，此举的优势在于，能够集中各国资源进行统筹安排，并且，还能通过“拉动成员国的能力”来满足乌克兰的需求。

欧盟此前已经在莫桑比克和索马里为非洲军队提供了一些培训课程，过去在中非共和国和马里也是如此。报导指，尽管欧盟培训团乌克兰任务的内容仍在酝酿之中，在10月中旬之前不应透露，但根据该报的信息，欧盟方面希望集中精力“培训能够替代那些在战斗中受伤或死亡的建制部队”。

此外，欧盟也正在考虑通过回应乌军更具体的训练要求来实现其专业化，特别是在排雷、行动中的医疗支持或后勤方面。如果这一欧盟倡议在布鲁塞尔得到通过，法军将派往波兰的培训部队将标志着巴黎方面增强支持乌军的承诺。

到目前为止，法国在对乌军培训方面的贡献仅限于指导乌克兰炮兵学习操作法制“凯撒”大炮，其中18门大炮已经送给了乌方。

不过，没有等待欧盟的倡议，其他欧洲国家已经宣布他们打算推出自己的培训计划。9月13日，丹麦表示将在其境内训练乌克兰士兵，并称该举措是欧盟共同防御政策的一部分。

据西班牙媒体报道，马德里也在考虑在东北部萨拉戈萨的一个军事基地训练乌克兰士兵。英国早在7月就已经开始在其国内训练乌克兰士兵，并得到了加拿大、新西兰、瑞典和芬兰等国的参与。

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