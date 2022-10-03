乌克兰挥军向南 俄罗斯军队已多传溃退

乌克兰/俄罗斯/南部战线

乌克兰坦克炮击俄罗斯军队在Bakhmut的阵地 2022年10 月2日 照片

乌克兰军队今天重新夺回了乌克兰南部第聂伯河西岸的重要城镇，莫斯科此前几天声称正式合法吞并的第二个主要据点传出溃退。乌克兰进军的规模尚未得到证实，基辅对南部战局几乎保持沉默。但俄罗斯军事博主已经报告了乌克兰坦克推进拿下沿河岸数十公里的领土。

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据路透社今天报道称，随着俄罗斯在第二战线战场溃败，乌克兰军队向南推进。

不过，乌克兰内政部顾问格拉什琴科罕见地发表了战局新闻发布，证实乌克兰士兵在前线下游的佐洛塔巴尔卡挥舞乌克兰国旗旗帜的视频。

而且，外交政策研究所智囊团的高级研究员罗布·李（Rob Lee）援引俄罗斯博主的话说，俄罗斯部队已经撤退到杜德恰尼（Dudchany）——距离他们一天前抵抗乌克兰军队进攻的地方往下 40 公里。评论分析，“当这么多俄罗斯频道发出警报时，通常意味着俄罗斯军队遇到了麻烦。”

乌克兰军队沿第聂伯河推进可能会将数千名俄罗斯军队困在另一边，切断所有的补给。这条河非常宽，乌克兰已经摧毁了主要的过境点桥梁。

路透社说，自战争开始以来，这些报道首次描述了乌克兰在该国南部的快速推进，而就在一天前，乌克兰在东部前线另一端的主要堡垒莱曼击溃了俄罗斯军队。在普京宣布吞并几个小时后，乌克兰东部顿涅茨克省莱曼陷落为乌克兰军队深入俄罗斯控制的领土并切断剩余的俄罗斯供应路线开辟了道路。

乌克兰国防战略中心智库预备役上校维克托·凯夫柳克说：“由于莱曼的成功行动，我们正在向第二条南北航线移动……这意味着俄罗斯军队第二条供应线将被中断。”

稍早，乌克兰总统泽连斯基就表示，乌克兰士兵的成功并不仅限于莱曼。

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