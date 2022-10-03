传瑞信惊爆危机 高层急忙安抚投资人

瑞银

英国“金融时报”今天披露，瑞士第2大银行瑞士信贷高层周末致电大客户、交易对手和投资人，安抚他们对公司流动性和资本部位的疑虑。另外，知情人士告诉路透社，瑞信考虑裁汰约5000人，相当于裁员10%左右，这是瑞银撙节成本计划的一部分。

广告 继续浏览后续

路透社说，瑞士信贷（Credit Suisse）发言人婉拒对英国金融时报的报道发表评论。

根据金融时报说，瑞信的信用违约交换（CDS）价差9月30日大幅攀升，凸显市场投资人的忧心。CDS是偿债能力指标，以基点计算；基点愈高，表示公司愈可能无力还债。根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence），瑞士信贷5年期CDS大幅攀升6个基点，至接近247个基点，创下至少10年来最高水准。

今年伊始时，瑞信CDS为57个基点。

根据金融时报报导，瑞信一名主管驳斥该行和投资人接触讨论可能扩大增资的报导，并坚称在股价创下新低，以及信评遭降借贷成本攀升的情况下，该行力图避免这类举动。根据路透社30日看到瑞信执行长柯纳（Ulrich Koerner）在给员工的备忘录中表示，该行拥有稳固的资本和流动性。瑞信上月也表示，该行将检视资产组合，其中包括潜在处分资产，以及资产销售。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅