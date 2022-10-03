俄罗斯议会今批准吞并乌克兰4地法律

俄罗斯/杜马批准吞并法律

俄罗斯议员今天一致通过了一项关于吞并乌克兰四个地区的法律，这一决定已经得到了总统普京总统的认可，但引起了国际社会的强烈谴责。

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据法新社说，根据俄罗斯电视台对投票仪式的直播，杜马（议会下院）的代表们都投票赞成吞并顿涅茨克和卢甘斯克（乌克兰东部）以及赫尔松和扎波罗热（南部）地区。

议会杜马没有弃权或反对票的记录。

普京上周五在克里姆林宫举行的仪式上，与这四个地区的亲俄领导人一起签署了吞并四个乌克兰领土的协议，这四个地区部分或几乎全部被莫斯科占领。

乌克兰军队进行了报复，要求加速加入北约，并表示在普京担任总统期间不会与莫斯科进行谈判。

在议会投票前几分钟，俄罗斯外交部长拉夫罗夫向议员们发表讲话，要求他们支持这项法律，他说这将保护俄罗斯文化、语言和边界。他对议员们说："我们不是在应对想象中的威胁，我们是在保卫我们的边界、我们的祖国和我们的人民。

拉夫罗夫先生还指责美国让所有西方国家一起支持基辅反对莫斯科。他说：美国几乎蒙骗了整个西方集体，动员西方把乌克兰变成反对俄罗斯的战争工具。

法新社说，对这些乌克兰地区的吞并是在俄罗斯对乌克兰的七个月攻势和被占领地区的紧急 "公投 "之后发生的，基辅及其欧美盟友谴责这些公投是 "假公投"。

法新社说，俄罗斯已经在2014年吞并了乌克兰南部的克里米亚。

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