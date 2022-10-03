法国增援乌克兰先进武器：再加凯撒自走炮

乌克兰/俄罗斯/法国

一位接近此事的消息人士周一表示，法国正在考虑向乌克兰交付新的军事装备，包括从丹麦的订单中先抽回6至12门凯撒自走炮。法新社说，此消息证实了《世界报》先前的透露。

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法国计划向乌克兰提供新的武器，包括凯撒自走炮。法新社援引消息人士说，法国乌克兰以及丹麦三国政府之间正在讨论的这项行动，在现阶段还没有最后确定。

巴黎已经军援交付了18门这种卡车安装的155毫米炮，法国军队自走炮的库存减少了近四分之一。

据《世界报》报道，Nexter公司生产的这些额外自走炮将来自丹麦在2017年订购的19门凯撒炮。运往丹麦的凯撒自走炮装备有一个装甲舱和八个车轮，而法国军队使用的型号因为没有装甲而更轻，只有六个车轮。它们还携带更多的炮弹（30枚，而不是18枚），射程40公里外发射。

据另一位接近此事的消息人士称，巴黎也在考虑向基辅提供20辆 "堡垒 "装甲车，这也证实了《论坛报》的报道。该订单将由国防部下达，然后将其运到乌克兰。这可以迅速实施，特别是由于制造商Arquus已经现成生产了几辆这种装甲运兵车。

据法新社说，法国经常被挑出来，特别是被东欧国家挑出来，指责说法国对乌克兰的军事援助水平低。国际战略研究所（IISS）的弗朗索瓦-海斯伯格（François Heisbourg）表示，法国的军援只占对基辅军事支持总额的不到2%，而这些军援支持主要来自美国。

自俄罗斯侵略乌克兰战争冲突开始以来，除18门凯撒大炮外，巴黎还交付了155毫米TRF1牵引炮，据一位接近此案的消息人士称数量是15门、VAB装甲车、米兰反坦克导弹和米斯特拉尔防空导弹。

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