美国国防部长警告：普京不无可能射放原子弹！

俄罗斯/美国/乌克兰/核武器

美国国防部长奥斯汀表示，他预期俄罗斯总统普京会继续暗示可能在对乌克兰的战争中使用核子武器，而且普京有可能真的动用核武器。

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接受专访受问，普京会不会使用核武？美国防长警告：不无可能。

据中央社引述美国有线电视新闻网（CNN）“札卡利亚GPS”（Fareed Zakaria GPS）星期天上午播出奥斯汀专访。他表示：“普京不受限制，正如他不负责任地决定入侵乌克兰，他还可能做出另一个不负责任的决策。但我目前没看到让我相信他已做出这类使用核武器的决定的任何迹象。”

美国政治新闻机构Politico指，普京近日加码押注对乌作战，在乌克兰4个俄占区举行支持并入俄国的公投，接着不顾国际谴责并吞这些地区。若乌克兰试图收复失土，俄国现在可能宣称乌克兰侵略俄国领土。而普京日前已表示，他会考虑使用“一切可用手段”来捍卫自己的国家。

对此，奥斯汀表示：“这是非法主张、不负责任的声明…这种核武力威胁，不是我们预期有能力的大国领袖会说的话。”奥斯汀还说，乌克兰部队战斗表现非常好，预期他们会继续尝试收复失土。

他告诉札卡利亚：“我认为乌克兰人民的反击能力、执行行动的能力，以及他们捍卫自身民主的承诺，已让世界惊艳。那份战斗意愿促使国际社会出手相助，提供他们安全协助，好让他们能继续战斗。”奥斯汀还说，不论普京下一步为何，美国都不会弃乌克兰于不顾。他说：“我们会继续支持乌克兰人，如我们的总统所言，无论多长时间。”

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