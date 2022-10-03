美国CIA前局长：普京如果胆敢在乌克兰动用核武 美国会摧毁俄军

乌克兰/俄罗斯/核武器

美国中央情报局前局长佩卓斯警告，如果俄罗斯总统普京胆敢在乌克兰动用核武器，美国和盟邦会摧毁侵略乌克兰的俄军和装备。

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据英国“卫报”（The Guardian）网站2日消息说，美国已退役陆军四星上将，中央情报局（CIA）前局长佩卓斯（David Petraeus）表示，他并未与美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）谈论美方可能如何回应俄罗斯核升级。

佩卓斯告诉美国广播公司新闻网（ABC News）：“这只是一个假设，美国应会透过领导北大西洋公约组织（NATO）集体行动回应，将会消灭掉我们在乌克兰还有克里米亚战场上可以看到和可识别的所有俄罗斯常规部队及黑海上每艘军舰。”

佩卓斯被问到俄国如果在乌克兰动用核武，是否会将美国和北约卷入这场战争，他说这不会是触发北约第5条款（Article Five）集体防御的情况，因为乌克兰不是北约会员国，不过美国和北约会一致回应。据佩卓斯坦言，动用核武产生的辐射恐会扩及在第5条款保护下的北约国家，这有可能被解释为视同攻击北约会员国。

据中央社引述报道称，佩卓斯表示：“也许可以这样说；另一个说法是此事太可怕，必须做出回应，不能毫无回应。”不过，佩卓斯补充说：“你不会想再度在此陷入核升级的情况。但你必须表明，无论如何都无法接受此事发生。”

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