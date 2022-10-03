英首相特拉斯振兴经济计划被迫180度大回转

振兴经济计划

新任英国首相利兹∙特拉斯（Liz Truss）10月3日被迫宣布取消之前确定的降低45%最高个人所得税税率的计划。这是特拉斯为了安抚剧烈动荡的金融市场和保守党内强烈不满，而在执政尚未满月的时候不得不吞下的一个苦涩的挫败之果。

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特拉斯和克沃滕9月23日推出总值450亿英镑的“迷你预算案”，其中包括一系列的大规模减税方案，将现行的45%的最高所得税税率取消，同时将基本税率从20%降至19%，以及取消银行业奖金上限等内容。英国政府计划通过大规模融资来将经济拉出停滞的泥潭。

但是这一计划宣布之后，立即引发投资人对政府的信心危机，导致英镑汇率和政府债券价格连日重挫，以及国际金融市场的急剧动荡，英国央行还曾以650亿英镑（约合730亿美元）出面护盘，以防止市场因过度震荡而失序。

由于民众对“迷你预算案”的反应令政府信誉严重受损，执政党保守党内的国会议员开始质疑经济振兴计划的可行性，并认为取消这一计划已经难以避免。

“所以现在是‘过一天算一天’，”路透社引述一位不愿具名的保守党议员的话说。

虽然取消最高45%个人所得税税率只占整体价值450亿英镑减税额中的20亿英镑，但这却是整个减税方案中争议最大的一个内容。市场对减税方案反应强烈，是因为政府并未清楚表明它将通过什么有效的方法填补因减税而失去的收入。

仅仅在一天前，特拉斯在接受电视采访时还信誓旦旦地为降低最高个人所得税的计划作辩护，强调“这是是我们的税收系统更简单、税率更低的整体方案的一部分”。

克沃滕在星期一发表的声明中表示，他现在承认，此事已经分散了全力振兴经济并协助家庭度过一个艰难冬天的注意力。

“我们听取了民意，是的，是有一些卑谦和后悔，”他在接受英国广播公司（BBC）电台采访时表示。“我很乐意承认这一点。”

路透社在报道中指出，英国政府在经济政策上180度回转将使特拉斯和克沃滕处于更大的压力之下。要知道这次令人尴尬的政治大回转发生前，英国在六年内已经换了四位首相。

克沃滕表示，他并未考虑过辞职，他是在与特拉斯首相协商后决定取消原先的决定的。

“这太离谱了，”路透社引述另一位不具名国会议员的话说。“我们已经陷于动弹不得的处境。伤害已经造成。我们现在看上去很不称职。”

英国反对党工党表示，政府已经摧毁了自己的经济信用，损坏了经济信心。

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