安理会就乌东4地入俄召开新的会议

四地公投后

联合国大会发言人宣布，在俄罗斯吞并乌克兰四个地区后，联合国大会将于周一召开新的紧急会议，讨论乌克兰局势。

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联合国大会主席发言人库比亚克（Paulina Kubiak）4日表示说，应乌克兰和阿尔巴尼亚的要求，由联合国 193 个成员国组成的大会将于周一下午 3:00（格林威治标准时间下午 7:00）举行会议。

外交消息人士告诉媒体，在没有结束日期的预定会议期间，预计大会将审议涉及吞并乌克兰的决议，此前俄罗斯在安理会会议上就此问题投了否决权。

上周五，俄罗斯毫不意外地阻止了安理会通过一项谴责其吞并四个乌克兰地区的决议。除了俄罗斯的否决权，四个国家中（中国、印度、巴西和加蓬）投了弃权票。

由美国和阿尔巴尼亚起草的决议草案呼吁所有国家和其他组织“不承认”四个地区的无礼兼并，并要求俄罗斯军队“立即、完全、无条件地”撤军。

美国人在投票前曾承诺，如果俄罗斯使用否决权，议题将提交联合国大会，每个国家都有一票，没有否决权。

一位外交消息人士说，因此，欧盟正在与乌克兰和其他国家合作起草新的文本草案。

对这项未来决议的投票将有可能更准确地评估俄罗斯的孤立程度，而一些发展中国家则对西方将所有注意力都集中在乌克兰感到恼火。

今年春天，联合国大会通过了三项关于俄罗斯入侵乌克兰的决议，其中第三项是在四月底通过的。

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