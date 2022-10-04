脚踢俄国警察 美公民吉尔曼被判4年半徒刑

司法判决

俄罗斯西部沃罗涅日市（Voronezh）一座法院4日将28岁的美国公民吉尔曼（Robert Gilman）判处4年半徒刑，犯行是脚踢一名执法官员。

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法新社报导，负责调查重大罪行的调查委员会发表声明说：“这名男子不同意当局依法採取的行动，对一名执勤的警官动粗，多次脚踢对方。”

俄罗斯国营媒体报导，这名美国男子名为吉尔曼，他的律师表示，他打算针对判决提起上诉。调查人员称，罗伯特·吉尔曼于 2022 年 1 月 17 日在火车上的客车中“喝醉”时“猛踢”一名警察，随后被几名特工制服。 他被拘留，三天后被还押候审。

吉尔曼表示，俄国法庭的判决是对他的政治迫害。

律师并说，吉尔曼计划与美国官员接触，争取美、俄双方换囚。其他美国公民被关押在俄罗斯，包括女子篮球明星布兰妮·格林纳和前海军陆战队保罗·惠兰，华盛顿和莫斯科之间因俄罗斯在乌克兰的进攻而出现极端紧张局势。

4 月，另一名前海军陆战队员美国特雷弗·里德因否认暴力而在俄罗斯被判处 9 年徒刑，他与一名俄罗斯飞行员康斯坦丁·雅罗申科交换，后者自 2010 年以来因贩毒而被关押在美国。

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