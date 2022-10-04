苹果受挫 欧洲议会通过充电接头统一Type C规格

电接头统一

欧洲议会10月4日通过新法，自2024年底开始，欧洲联盟境内所有智慧手机、平板电脑、摄影相机充电接头统一采用Type C规格，开全球先例，预料将对iPhone制造商苹果影响最大。

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法新社报导，欧洲议会（European Parliament）以602票赞成13票反对通过这项法案，让许多制造商已采用的Type C（USB-C）将成为欧洲联盟（EU）境内行动电子装置充电接头单一规格，并将迫使苹果（Apple）旗下智慧手机iPhone弃用过时的独家Lightning充电接头。

至于笔记型电脑则获得较长缓冲期，自2026年初开始充电接头才须统一采用Type C规格。

欧盟议员表示，让充电接头规格单一化，将使得欧洲民众生活更简便，减少大量过时的充电器，并让消费者支付费用降低。

主管市场竞争事务的欧盟执行委员维斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，欧盟估计，新规定将可使得欧盟民众整体每年节省至少2亿欧元支出，也可使欧盟境内每年电子废弃物减少1000多公吨。

欧盟这项行动预料将在全球掀起连锁效应。由27国组成的欧盟一共有4亿5000万人口，且占据全球最富有消费阶层，因此欧盟的监管变化往往会影响全球产业常规，也就是一般所知的“布鲁塞尔效应”。

欧洲议会相关立法带头议员、来自马尔他（Malta）的沙利巴（Alex Agius Saliba）表示：“今天对消费者来说是很棒的一天，对我们的环境来说是很棒的一天。经历10多年后，各种电子装置採用单一充电接头规格，终于在欧洲成真，我们希望这也将启发世界其他地方。”

苹果的智慧手机销量高居全球第二，仅次于三星（Samsung）。而尽管苹果的iPad平板与Mac笔电已采用Type C接头，但却抗拒让iPhone放弃采用Lightning接头，称这么做不符比例且会扼杀创新。

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