冯德莱恩：欧盟需对进口天然气设价格上限

对俄油设价格上限

欧盟委员会主席冯德莱恩10月5日在欧洲议会全会上表示，欧盟需对进口天然气设定临时性的价格上限，直到欧盟方面制定出新的天然气价格基准。能源危机将是10月7日在布拉格举行的欧盟领导人非正式会议和10月20日至21日在布鲁塞尔举行的季度峰会的主要议题。

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欧盟委员会此前一直不赞成对天然气价格设限，担心此举将加剧欧盟能源供应问题。

外界认为，冯德莱恩的表态意味着欧盟委员会在此问题上态度的转变，欧盟有望在近期出台具体的限价方案。欧盟委员会提到过价格上限，但仅限于俄罗斯天然气，担心像德国一样，限制所有天然气进口的价格会促使生产商更喜欢其他目的地。

在本月早些时候的最后一次欧盟能源部长会议上，超过一半的国家呼吁采取这样的措施，天然气价格上限有望在这些会议上产生反响。但该想法的支持者在如何实施上存在分歧。意大利赞成对所有欧盟中心的实物和金融交易设置上限，希腊支持设置荷兰天然气交易中心（TTF，欧洲大陆的主要天然气市场）的上限，而波兰希望对从包括俄罗斯在内的供应商进口的天然气实行价格限制。

反对设置价格上限的国家表示，在欧盟正寻求减少燃料使用之际，此举实际上会鼓励更多的燃料消费。

在本月早些时候的一份内部文件中，欧盟委员会正在评估将TTF置于金融监管之下，以避免投机行为，并建立一个补充基准，以确保市场更好地运转，波动性更小。知情人士透露，作为供应中断的最后手段，欧盟也可以探索暂时将TTF与JKM亚洲基准挂钩，作为动态价格上限。在这种情况下，JKM将在一段时间内成为全球天然气的国际价格。

根据这份内部文件，欧盟委员会还在考虑建立一个欧盟清算中心，“接收液化天然气或其他进口产品的所有直接价格报告”。此举将支持欧盟的联合采购平台，这是一种自愿机制，旨在提高参与成员国的议价能力，并确保更低的价格。

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