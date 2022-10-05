回应对乌军援不足质疑 法防长：法国的部分援助未公开

法国/乌克兰/俄罗斯

针对有批评声音认为，面对俄罗斯的入侵，法国未向乌克兰提供足够的军事援助，法国国防部长勒克努（Sébastien Lecornu）10月4日在国民议会的发言中对此作出了辩护。勒克努强调：“我们对乌克兰作出的承诺，我们真的给予了兑现”。

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勒克努周二在法国国民议会的辩论中就法方对乌克兰提供的军事援助及对北约东翼的支持发表了长达6分钟的发言。据他称，到目前为止，法国对乌克兰的军事援助主要是基于三个标准。首先，“跟上需求”，对乌方所表达的需求作出回应。第二，确保对所交付武器的质量和数量“相对严守秘密”。最后，要遵守承诺。勒克努说：“我们对乌克兰作出的承诺，我们真的予以了兑现”。

面对舆论指出，按照不同智库列出的对乌军事援助国家排名，法国与其他盟国相比排名较后的指责，勒克努称，这些排名“只考虑到了公开的因素”。他提出：“当今，这些排名没有考虑到法国的部分援助......这些援助未被公开”。他还回顾说，不同国家向乌克兰提供的军事援助内容各不相同。

勒克努举例称，一些国家专注对乌军士兵的“培训费用”或“弹药运输费用”，而法国却没有这样做。最后，他再次强调，这些排名是基于交付的承诺，而不是基于实际的交付。勒克努坚称，就法方而言：“按单位数量来说，（法国）承诺的东西都已提供给了乌克兰人”。

据法新社报导，自今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，法国向乌方提供了反坦克和防空导弹、VAB装甲运输车、燃料、单兵装备、大约15门155毫米TRF1牵引炮和18门射程为40公里的155毫米“凯撒”卡车炮。

一位知情人士告诉法新社称，巴黎方面目前正考虑再向乌方提供6至12门“凯撒”卡车炮。法国还在研究向基辅提供20辆“堡垒”装甲车的可能性。

值得一提的是，法国总理博尔内（Élisabeth Borne）当天在辩论中发言重申对乌克兰的支持。她表示，这场战争“不仅是两个国家之间的冲突，这场战争是为我们的价值观而战”。博尔内说，我们“没有权利减弱”支持，“我们必须团结一致”。

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