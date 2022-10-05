德国警方：北溪天然气管遭国家蓄意破坏

北溪天然气管

德国警方研判，连结德俄的北溪海底天然气管遭“国家”蓄意破坏。儘管调查结果还没出炉，爱沙尼亚点名幕后黑手是俄罗斯。

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德国《明镜周刊》（Der Spiegel）报导，德国联邦刑事警察局（BKA）致函全国业者指出，从准备和执行的複杂程度来看，北溪天然气管线（Nord Stream）极有可能遭“国家”蓄意破坏，不过目前还不清楚谁是幕后黑手。

上月26日，连结德国和俄罗斯的这两条天然气管首度传出洩漏，德国情报单位根据地震数据研判遭高强度炸药破坏，不仅欧洲能源基础建设的安全性亮起红灯，也让今年冬天能源供应可能出现短缺的欧洲各国陷入不安。

德国警方还警告，这起破坏事件后，海底电缆、离岸风力发电设备、液化天然气接受站等基础设施未来都可能成为攻击的目标。

德国正与丹麦、瑞典合作调查幕后黑手，瑞典海军总司令哈斯勒姆（Ewa Skoog Haslum）不愿透露调查的进度，只表示瑞典已派出多艘军舰到漏气所在海域，提供船舶移动等数据全力协助调查。

2011年启用的北溪1号属国营的俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）及德国、法国、荷兰的能源公司所有，多年来是俄国供应欧洲天然气的主要动脉。

欧洲国家一般不愿指责是俄罗斯所为，但相信幕后黑手是俄罗斯，对俄国破坏自己财产的动机众说纷纭。

德国联邦情报局（BND）推测，俄罗斯此举是为了免除法律责任，因为既然天然气管坏了，俄方在法庭上就可归咎于不可抗力，无需再执行供气合约。

爱沙尼亚国防部长派夫克（Hanno Pevkur）认为，俄国破坏天然气管的目的是让欧盟分心，不要再插手乌克兰的事，同时展示俄国有能力不用军事手段出乎意料攻击欧洲。

派夫克接受德国《时代周报》（Die Zeit）访问时表示，没证据证明是俄罗斯所为，还要等调查结果，但“俄罗斯是唯一有意破坏这条天然气管的国家”。

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