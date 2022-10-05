北溪天然气管

德国警方：北溪天然气管遭国家蓄意破坏

发表时间：

Photo diffusée le 27 septembre 2022 par l'armée danoise montrant la fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue d'avion, au large de l'île danoise de Bornholm, en mer Baltique
Photo diffusée le 27 septembre 2022 par l'armée danoise montrant la fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue d'avion, au large de l'île danoise de Bornholm, en mer Baltique © afp.com/Handout
作者： 法广
5 分钟

德国警方研判，连结德俄的北溪海底天然气管遭“国家”蓄意破坏。儘管调查结果还没出炉，爱沙尼亚点名幕后黑手是俄罗斯。

广告

德国《明镜周刊》（Der Spiegel）报导，德国联邦刑事警察局（BKA）致函全国业者指出，从准备和执行的複杂程度来看，北溪天然气管线（Nord Stream）极有可能遭“国家”蓄意破坏，不过目前还不清楚谁是幕后黑手。

上月26日，连结德国和俄罗斯的这两条天然气管首度传出洩漏，德国情报单位根据地震数据研判遭高强度炸药破坏，不仅欧洲能源基础建设的安全性亮起红灯，也让今年冬天能源供应可能出现短缺的欧洲各国陷入不安。

德国警方还警告，这起破坏事件后，海底电缆、离岸风力发电设备、液化天然气接受站等基础设施未来都可能成为攻击的目标。

德国正与丹麦、瑞典合作调查幕后黑手，瑞典海军总司令哈斯勒姆（Ewa Skoog Haslum）不愿透露调查的进度，只表示瑞典已派出多艘军舰到漏气所在海域，提供船舶移动等数据全力协助调查。

2011年启用的北溪1号属国营的俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）及德国、法国、荷兰的能源公司所有，多年来是俄国供应欧洲天然气的主要动脉。

欧洲国家一般不愿指责是俄罗斯所为，但相信幕后黑手是俄罗斯，对俄国破坏自己财产的动机众说纷纭。

德国联邦情报局（BND）推测，俄罗斯此举是为了免除法律责任，因为既然天然气管坏了，俄方在法庭上就可归咎于不可抗力，无需再执行供气合约。

爱沙尼亚国防部长派夫克（Hanno Pevkur）认为，俄国破坏天然气管的目的是让欧盟分心，不要再插手乌克兰的事，同时展示俄国有能力不用军事手段出乎意料攻击欧洲。

派夫克接受德国《时代周报》（Die Zeit）访问时表示，没证据证明是俄罗斯所为，还要等调查结果，但“俄罗斯是唯一有意破坏这条天然气管的国家”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事