普京签署乌克兰四地兼并法案，乌克兰军队不断收复失地

俄乌战争

乌克兰军方图片显示，乌克兰军队10月4日在几天前从俄军手中收复的战略重镇利曼升起国旗。

俄罗斯总统普京10月5日签署将乌克兰四个地区并入俄罗斯版图的法案，以及对这四个地区的亲俄罗斯领导人的任命书。但与此同时，乌克兰总统泽连斯基宣布，乌克兰军队在南部地区收复数十个被俄军占领的地点。乌克兰也正努力扩大国际社会的支持。

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尽管俄罗斯试图以操纵公民投票将四个乌克兰地区纳入版图的努力在国际社会受到广泛谴责，普京还是在5日正式签署了兼并法案，并正式确认对俄罗斯在这些地区安插的领导人的任命。兼并法案涉及乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克，以及南部的赫尔松和扎波罗热四个地区。

但兼并法案签署并不意味着俄罗斯确实全面控制这些地区。连日来，乌克兰军人在赫尔松北部村庄升起乌克兰旗帜的图片在社交媒体上越来越多。地处顿涅茨克的战略重镇利曼在普京政权庆祝兼并行动的次日就已经失守。普京签署兼并法案的前夜，乌克兰总统泽连斯基4日又在社交媒体的每日形势通报中宣布：乌克兰军队本周在四个被宣布兼并的地区收复数十个地点，并在该国南部“快速”“强势”推进。

乌克兰当局收复失地的通报无意间在俄罗斯军方的战情通报中得到证实。从俄罗斯军方4日的战情地图上看，乌克兰军队正在东北部的哈尔科夫以及南部的赫尔松地区推进，而且俄军几乎完全撤出了它在哈尔科夫地区控制的奥什基尔河东岸。

乌克兰当局同时也继续在国际社会争取支持。应乌克兰以及阿尔巴尼亚要求，联合国大会将在10日紧急开会。193个成员国将就俄罗斯新的兼并行动做出表态。

泽连斯基4日与印度总理莫迪电话会谈，感谢印度支持乌克兰主权及领土完整的最新立场表述。而在此之前莫迪政府一直希望在俄罗斯与乌克兰间保持平衡。

在新一次联大会议之前，乌克兰外长3日已经启程前往非洲大陆争取支持。到目前为止，非洲大陆没有任何国家加入美欧制裁俄罗斯的努力。

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