欧盟成员国就第八轮对俄制裁达成协议：包括对俄国石油实施价格上限

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟27国大使10月4日晚间就集团新一轮对俄制裁达成政治协议，其中包括对俄罗斯石油价格设置上限，这在早些时候曾遭到少数成员国反对。该协议草案将构成自俄罗斯2月全面入侵乌克兰以来，欧盟第八轮对俄制裁方案，将为采取石油价格上限提供法律依据。此前，七国集团（G7）国家已就这一问题达成一致。

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目前担任欧盟轮值主席国的捷克政府周三通过推特宣布：“（欧盟成员国）大使们就对俄罗斯的新制裁达成了政治协议——这是欧盟对普京非法吞并乌克兰领土的有力回应”。

捷克常驻欧盟代表赫尔达（Edita Hrda）在推特上介绍称：“我们刚刚就对俄罗斯的新制裁达成了政治协议——这是欧盟对普京非法吞并乌克兰领土的有力回应。书面程序之后，制裁在《欧盟官方公报》上公布后生效。”

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）亦通过推特表示：“我欢迎各成员国今天就第八轮制裁方案达成协议。我们已经迅速而果断地采取行动。我们永远不会接受普京的虚假公投，也不会接受乌克兰的任何形式的吞并。我们决心继续让克里姆林宫付出代价。”

据美国有限电视新闻网（CNN）报导，欧盟委员会上周提出的针对俄罗斯的第八轮制裁方案将包括石油价格上限以及其他措施。

据捷克方面介绍，该方案将包括禁止向第三国提供高于油价上限的俄罗斯石油的海上运输，并禁止相关服务；延长进口禁令的商品——钢铁产品、木浆、纸张、机械和电器、化学品、塑料、香烟等；禁止向俄罗斯实体提供信息技术、工程和法律服务，进一步禁止技术出口；将制裁制度扩大到赫尔松和扎波罗热地区，制定规避制裁的新标准和新名单。

据政客新闻网（Politico）报导，新一轮的欧盟对俄制裁旨在打击俄罗斯钢铁业，并使俄军失去关键技术。它包括针对协助俄总统普京的战争努力的个人采取更多限制措施。它还禁止欧盟国民在俄罗斯国有企业的管理委员会任职。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）当天在欧洲议会发言时谈到：“战争不能因为西方世界的厌倦而结束——这是普京所期望的。普京认为，民主国家是脆弱的，舆论体系经不起寒冬的考验。他在等待‘冬将军’的到来，其总是最终拯救俄罗斯军队。他在等待寒冷，等待天然气供应的削减，等待高价格和低温度来破坏我们继续支持乌克兰的意愿。”

博雷利说：“这是让欧洲人了解什么是利害攸关的地方。因为我们对乌克兰的支持不仅仅是慷慨的问题。我们对乌克兰的支持必须坚定不移，因为乌克兰的安全与我们的安全有着内在的联系。 那里决定的也是我们的未来。是的，女士们，先生们，那里决定的也是我们的未来。这就是为什么确保像欧洲其他国家所做的那样，通过放弃我们过去的帝国野心，俄罗斯也放弃这些野心是如此重要。”

博雷利表示：“这场战争只能以确保和平的方式结束。而要确保和平，乌克兰必须恢复其领土完整和充分的主权；俄罗斯必须承担其对战争的政治和道义责任，支付重建费用，并对在那里发生的危害人类罪行负责。这一点，而不是其他，必须是我们的目标。这就是为什么制裁。这就是军事援助的原因。这就是为什么要采取外交行动。在所有这三条战线上，我们必须继续不懈地努力——现在不是犹豫不决的时候。”

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