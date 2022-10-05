泽连斯基感谢拜登承诺提供更多火箭发射器

美国军援乌克兰

美国总统拜登10月4日与乌克兰总统泽连斯基通话，承诺向基辅提供6.25亿美元的新安全援助，包括高机动性火炮系统（HIMARS）发射器。

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白宫在一份声明中说，副总统贺锦丽也参与了这场电话会议。白宫表示，拜登强调，华盛顿永远不会承认俄罗斯对乌克兰领土的吞并。

拜登表示，对于支持俄罗斯吞并领土的个人、实体或国家，美国准备让其付出严重代价。他还表示，美国正努力动员全世界，支持乌克兰为捍卫《联合国宪章》所规定的自由民主所做出的行动。

这套方案是俄罗斯宣布吞并乌克兰领土以来的第一个援助方案。上周五，俄罗斯总统普京签署了“加入条约”（accession treaties），并表示乌克兰的顿涅茨克、赫尔松、卢甘斯克和扎波罗热地区，在经历入俄公投之后，现在是俄罗斯的一部分。

然而，西方政府和基辅皆表示，这些投票违反了国际法，是胁迫性的，没有合法性的。

据五角大楼的一份新闻稿（链接），新援助包括：4台海马斯（HIMARS）发射器与火箭弹、32门榴弹炮和75,000发榴弹炮、500发M982神剑精确制导炮弹、1,000发155毫米远程反装甲地雷系统（RAAMS）、200辆防雷反伏击车（MRAP）、20万发小型武器弹药，以及Claymore反步兵地雷。

美国国务卿布林肯在一份声明中说：“最近的事态发展，包括俄罗斯的虚假公投和企图吞并，以及新揭露俄罗斯在控制领土上对乌克兰平民的暴行，只会加强我们的决心。”

他强调，美国与50个国家一起，正提供乌克兰军队有效的武器和装备，如今他们正成功反击，夺回被俄罗斯非法占领的土地。

上周，美国公布了为乌克兰提供的11亿美元的武器包，其中包括18套HIMARS发射器系统、相应的弹药、各种类型的反无人机系统和雷达等。

但上周的援助方案，是由乌克兰安全援助计划（USAI）支付的，这意味着政府必须从工业界采购这些武器，而非从美军现有库存中提拨。

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